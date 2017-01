Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm

Decimo dei dodici animali rappresentati nello zodiaco cinese, il gallo è simbolo di sicurezza, alla fedeltà e al coraggio. Per la celebrazione del Capodanno cinese dedicato al segno del gallo, la Maison orologiera Harry Winston ha realizzato l’ Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm, prezioso segnatempo in edizione limitata a soli 8 esemplari, il cui design è realizzato in delicato smalto.

Realizzato in oro rosa 18 carati e interamente dipinto a mano, l’Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm offre un mirabile esempio della raffinata tecnica dello smalto Grand Feu, applicata dagli artigiani della Maison sul quadrante dell’orologio.

Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm : il quadrante

Il gallo dipinto sul quadrante è frutto del lavoro di un maestro smaltatore. Questi ha raffigurato nei minimi dettagli il piumaggio del volatile. Per raggiungere un tale livello di precisione, viene utilizzato un pennello sottile in pelo di zibellino dipingendo il soggetto direttamente su una piastra di base in oro, attraverso una lente d’ingrandimento.

E affinchè sia considerato come Grand Feu, lo smalto deve essere cotto a temperature non inferiori agli 800ºC. Solo al superamento di questa temperatura i colori raggiungono la tonalità e l’intensità desiderate e lo smalto aderisce saldamente al disco d’oro.

Nella mitologia cinese il gallo incarna la forza maschile dello yang. Per bilanciare la natura maschile dello yang, sono stati dipinti sul quadrante fiori bianchi di magnolia, emblema dell’energia femminile dello yin, che incorniciano il volatile.

Realizzato in soli otto esemplari, il Premier Rooster Automatic 36 mm rende omaggio alla tradizione cinese del numero otto, considerato il più fortunato e perciò di miglior auspicio.

Il quadrante è dominato da un diamante taglio smeraldo. Il nome Harry Winston è stato dipinto a mano alla sinistra della cresta del gallo, di un colore rosso brillante. Anche le piume blu intenso del volatile alludono alla passione del signor Winston per i diamanti blu.

Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm : la cassa e il movimento

Le anse ornate di diamanti incorniciano la cassa rievocando gli archi della facciata in pietra della boutique Harry Winston della Fifth Avenue. Ulteriori 57 diamanti taglio brillante circondano la cassa. La fibbia ad ardiglione in oro rosa sul cinturino in satin nero è ornata da altri 17 diamanti taglio brillante. Un movimento meccanico a carica automatica è racchiuso nel cuore dell’Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm. Dotato di spirale in silicio e impreziosito da decorazioni Côtes de Genève circolari, il movimento è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Harry Winston Premier Rooster Automatic 36 mm : dati tecnici

Referenza PRNAHM36RR017

Movimento Calibro HW 2008 Meccanico a carica automatica

Numero di componenti 210

Numero di rubini 28 Frequenza 28.800 vibrazioni/ora (4Hz)

Spirale Spirale piatta in silicio

Finiture Côtes de Genève circolari Riserva di carica 72 ore

Funzioni Ore e minuti

Cassa Oro rosa 18 carati

Diametro: 36mm

Spessore: 8,4mm

Vetro Zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati

Fondello A vista, vetro zaffiro

Impermeabilità 3 bar

Incastonatura cassa 57 diamanti taglio brillante (circa 2,32 carati)

Quadrante in oro 18 carati con smalto Grand Feu dipinto a mano

1 diamante taglio smeraldo (circa 0,09 carati)

Cinturino Satin nero

Fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati con 17 diamanti taglio brillante (circa 0,15 carati)

Peso totale in carati

74 diamanti taglio brillante (circa 2,47 carati)

1 diamante taglio smeraldo (circa 0,09 carati)

Collezione Harry Winston The Premier Collection

Edizione limitata 8 pezzi