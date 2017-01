Oroscopo del Giorno: Sabato 28 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Sabato 28 Gennaio

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni, di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Non c’è nulla da dire e forse non c’è nulla da fare. L’ariete è fermo, immobile, non riesce ad andare né avanti né indietro tanto sembra una statua che di gesso o di marmo ne ha ben poco. E’ avvilito e contrariato, ma non riesce a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Ed io aggiungo che è solo una fase, una di quelle fasi che ogni tanto passi perché tu vuoi il meglio dalla vita, soprattutto quella quotidiana. Del lungo termine te ne frega assai poco. Su bello coraggio, devi farti forza, ok?

TORO: Sono o forse, sembrano, soltanto giornate dure ed ostiche quelle che sta attraversando il nostro amico toro che però in qualche modo non si sente né sconfitto né svilito nel suo essere persona. Ci sono alcuni torellini che stanno per intraprendere un nuovo lavoro e ce ne sono altri però, che dovrebbero smettere di buttare tutti quei soldi in stupidi giochi tipo le macchinette etc etc…Su belli che il piacere è un altro e non certo quello che credete in questo momento voi. Strappi in famiglia di rapporti che sembravano ormai collaudati.

GEMELLI: E’ una buona giornata tutto sommato. Una giornata in cui il gemelli metterà a posto alcune cose che aveva dimenticato nella sua mente. Giornata lieta anche per i rapporti con gli altri. Giornata da definire per quanto riguarda i sentimenti e, udite udite, la donna gemelli non regge più l’uomo. Ma sarà possibile?

CANCRO: E’ una giornata decisamente determinata questa per il nostro amico cancro. Un cancro che si è visto puntare il dito contro troppe volte proprio da chi non doveva minimamente puntarglielo addosso. Oggi il nostro amico avrà degli scontri proprio con queste persone e mi dispiace dirlo, sono persone di famiglia. Accidenti a questa benedetta famiglia che invece di star vicino si allontana sempre più.

LEONE: L’energia è decisamente discontinua per il nostro amico leone che un momento va su ed altri cento momenti tocca terra. Lui è così perché vuole comandare, vuole che gli altri stiano alle sue regole e quando gli altri dicono la loro, ecco che lui fa il muso barbaro o il visetto dolce di un bambino per ottenere ciò che vuole. Discontinuo, sei decisamente discontinuo.

VERGINE: E’ abbastanza accomodante oggi la nostra amica, che rifugge da discorsi, da liti e da quanto altro che dirvi non so. Vuole stare da sola, vorrebbe però anche una persona da amare. Vorrebbe conoscere l’amore come lo intende lei. Eh la miseria mia cara.. quante ne vuoi?, ti direbbe qualcuno che non capisce una mazza. Tu lo sai ciò che vuoi e presto troverai quella persona che hai nel cuore da tantissimo tempo.

BILANCIA: Sei resistente, ambiziosa, forse un po’ troppo, ma chi se ne importa, dico io? Ogni tanto l’ambizione va spinta anche al massimo. Oggi ci sono conoscenze nuove in arrivo, soprattutto per i sentimenti che stanno prendendo una forma tipicamente decisa per una persona indecisa come la bilancia.

SCORPIONE: Oggi lo scorpione sarà inquieto e molto accorto, così tanto inquieto ed accorto che questo suo atteggiamento lo renderà anche antipatico agli occhi degli altri. Ma mi ripeto:oggi però. Ed oggi è un giorno amici miei non una vita. Quindi lasciatevi andare e trascorrete la giornata con chi amate e ricordate sempre che voi ci sapete fare e allora fate, fate e ancora fate..

SAGITTARIO: Capita sovente a tutti, e penso che dovrebbe proprio capitare a tutti, di volersi prendere una pausa di riposo dai giorni quotidiani. Magari non si riesce ad andare in vacanza, ma ci si può riposare lo stesso stando a casa. Pensate sia difficile? E’ solo questione di testa miei cari, solo questione di testa e non certo di forzatura o di volontà. Provate, provate a staccare la spina dal IO DEVO..IO POSSO..IO FACCIO..E poi stendetevi o fate ciò che solitamente non vi permettete di fare. Ma lo sto dicendo al muro lo so, quindi vi dico ciao e me ne vado.

CAPRICORNO: E’ terribilmente complicato oggi il nostro amico. Un capricorno che però, rimane fermo al palo della vita come se non avesse l’ardire di proseguire un cammino. Ha timore in questi giorni il nostro amico di prendere alcune decisioni importanti per se e per i suoi cari. Sshh non temere, quando te la senti la prenderai quella benedetta decisione. Datti tempo. Ma non penso che mi abbia ascoltato perché è li, fermo ed immobile, con il mento fra le mani a chiedersi.. Uffa me ne vado, mi hai proprio stancato.

ACQUARIO: Si è stancato di cercare in giro ciò che forse potrebbe avere intorno: amici, parenti, a volte anche persone che lui ha escluso con il suo carattere. Oggi come oggi l’acquario ripensa a persone passate e ne rimpiange la presenza. Ma prima che possa chiedere scusa ce ne vuole.. Ed oggi non è certo quel tipo di giornata li. Su bello, non ti crucciare, arriveranno altre persone nella tua vita ed anche molto, ma molto presto…persone importanti per il tuo cuore e per il tuo lavoro. Denaro in arrivo.

PESCI: Molti sono i pesciolini che in questo periodo si sono separati o si stanno separando da chi pensavano fosse l’amore della loro vita. E sono pesciolini confusi, inquieti e tristi, ma sono anche pesciolini decisi a non farsi mollare dal loro coraggio per affrontare queste avversità. Oggi è una giornata inconcludente, ma domani…domani chissà cosa ti riserverà signora luna verde che si andrà a posizionare sul tuo cielo? Staremo a vedere.

