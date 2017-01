Oroscopo del Giorno: Lunedì 30 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Lunedì 30 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Ma dai, ma su, ma non mi riconosci davvero? L’ariete non si capacita di non essere riconosciuto. Ok è trascorso molto, ma molto tempo dall’ultima volta che… Shhh l’ariete sta tornando indietro con la memoria, una memoria che non lo fa stare tranquillo, una memoria che ha frammenti di ricordi, che ha un super fascino che lui pensava di non avere. Oggi l’ariete incontrerà una persona che non riconoscerà il suo affascinante sorriso.

TORO: Vuole cambiare nome e persino cognome. Vuole allontanare ciò che lui è stato sino ad adesso. Vuole, vuole ed ancora vuole. Ma stai sbagliando mio caro. Non basta cambiare nome o cognome per essere felici e gettarsi alle spalle il passato. Il passato è come una porta che ogni tanto si spalanca da sola e forse a volte ci getta addosso delle ombre che noi non desideriamo rivedere. E allora guardiamole quelle ombre e non mettiamoci paura da soli per qualche cosa che non vogliamo rivivere. Su dai tesoro bello, oggi è una buona giornata che produce amore.

GEMELLI: Ogni giorno è una conquista. Ogni giorno sembra voler che io lotti per essere sereno. Ogni giorno, ogni giorno ed ogni giorno ancora. Sono stanco infelice e triste. Sono pieno di pensieri che non vorrei avere. Ehi, ehi svegliati mio caro! Era solo un brutto sogno. Un sogno poco virile e poco, ma poco maschilista. Su che era solo un sogno. Un brutto sogno, è vero, un bruttissimo sogno dal quale ti stai risvegliando.

CANCRO: Sembra non stancarsi mai di ripetere a se stesso che lui è un grande, che lui ce la può fare, che lui può tutto. E allora perché sei così fermo ancorato alla terra? Tu, che vivi di sogni e di malinconie e di poche tristezze? Perché adesso sembri un altro, amico mio? Tu sei solo ciò che sei, nel bene e nel male, questo non devi dimenticare. E questo devi portare avanti nel tuo quotidiano. Non cambiare solo per credere che cambiando poi ti sentirai meglio. Non è mica vero sai..

LEONE: La sera scende. La notte sale e si fa compagna di una luna non buona, ma c’è una stella piccola piccola che protegge il nostro amico da quella luna malevola. Una luna che posizionata nel cielo della vergine e dello scorpione, vuole solo rendergli tutto difficile. Ma lui ce la farà a sorpassare tutto questo trambusto. Ce la fai amico mio, ce la fai! Tu sei un buon segno, anche se a volte ti fai circuire dalla paura dalla vita e dalle persone stesse, proprio come oggi.

VERGINE: Forse è colpa mia. Forse è colpa tua o forse.. Quanti forse nel quotidiano della vergine! Quanti forse, quanti se e quanti ma ci sono stati nella sua vita sin da quando era solo un segnetto piccolo piccolo, poco adatta ad una culla in cui pochi guardavano. Amica bella, non essere triste. Verrà il giorno in cui il tuo sorriso affascinerà il mondo e gli altri dovranno mettersi gli occhiali da sole per ripararsi dal tuo sguardo. Non ci credi, vero? Eppure già lo fai e già le persone si mettono gli occhiali per ripararsi dal tuo sguardo.

BILANCIA: Che voce, che sguardo, che tutto! Oggi la bilancia fa strage di cuori e non tanto inteso in senso lato no, fa proprio “innamorare” tutti. Oggi è una bella giornata per questa nostra amica che, ultimamente, ne ha passate troppe anche per la sua forza. Oggi è una giornata fortunata anche per il gioco.

SCORPIONE: Ha conosciuto il dolore. Quel dolore che ti lancina il cuore e la mente. Quel dolore, quel dolore, quel dolore e quel dolore, lo scorpione, l’ha conosciuto amato e subito. Ha conosciuto il dolore, ma oggi lui ha pietà di quel dolore che lo ha reso solo e condannato al suo dolore. Quindi oggi lo scorpione ricomincia a vivere. Piano piano, senza fretta, ma con tutto l’amore del mondo per lui stesso.

SAGITTARIO: Sogna amico mio, sogna e fatti bello. Fatti bello per te, per me, per lui e per lei. Fatti bello ed esci sorridendo alla vita, sorridendo al tuo cuore, sorridendo al primo passante che incontri per strada. Fagli un cenno di saluto a quel passante, sarà come un abbraccio per te e su di te. E di abbracci in questo momento ne hai davvero tanto, tanto bisogno.

CAPRICORNO: A volte ti passa accanto qualcuno, qualcuno di sconosciuto, qualcuno a cui vuoi bene solo perché esiste, solo perché vive e respira. E di quel respiro tu, ne hai un gran bisogno. Un bisogno che rasenta l’isteria perché non mi puoi negare quanto sei isterico in questi giorni. E questo soltanto perché pensi di perdere nel dimostrare AMORE VERO. Pensi troppo, davvero, davvero troppo.

ACQUARIO: Quando scopriamo che un sogno non ci appartiene più sembra proprio di cadere a terra, così come spesso si cade a terra soltanto perché dimentichiamo un’abitudine che ci ha tenuto compagnia per una vita intera. Quindi oggi dico a te, amico mio, che perdere delle abitudini ci deve riempire di gioia e dobbiamo imparare la gioia come abitudine, come sorrisi da donare a te ed agli altri.

PESCI: Si può girare una cannuccia dentro un bicchiere colmo di alcool. Si può assaporare quell’alcool che ci scende in gola sino a bruciare le corde vocali. E questo solo per non parlare, per non pensare, ma sopratutto per non ricordare ciò che ci ha fatto male. L’alcool però, brucia solo il cervello, quindi miei cari pesciolini che pensate che…Ma è inutile che continui questo discorso. A me dispiace che abbiate subito tanto, ma non è certo questa la soluzione. Uscite, passeggiate, giocate con il primo aquilone che trovate sulla vostra strada. Parlate sedendovi su una panchina solitaria che aspetta solo le vostre chiacchiere le vostre lacrime ed i vostri pensieri Vuoi vedere che qualcuno si siederà accanto a voi e vi ascolterà paziente e premuroso? Io sarò li, accanto a voi, accanto alla vostra panchina. E mi siederò stringendovi la mano e dandovi un bacio in punta di labbra. Ciao tesori miei.

