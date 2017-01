Oroscopo del Giorno Martedì 31 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Martedì 31 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Eccolo qua, gennaio chiude le sue porte. Febbraio arriva ed è un mese cosiddetto corto. Ma l’ariete ci contava e ci conta su questo febbraio così corto, ma che a lui piace tanto. Forse in attesa dell’estate o forse gli piace solo perché è corto, per il motivo che a lui le cose lunghe e trascinate non piacciono per niente. Oggi l’ariete si sente un po’ ridicolo, ma è solo una sua impressione dovuta all’età che passa e alla voglia di desiderare di essere di nuovo giovane e bello. Ahah ma sarai pazzo amico mio? Si, secondo me sei un po’ folle. Peccato che la tua follia la tieni un po’ tanto segregata.

TORO: Vorrebbe imballare tutte le sue cose ed andarsene pieno di pensieri e di sorrisi poco soddisfatti. Ma i pensieri non aiutano tesoro bello, così come non aiutano i sorrisi poco soddisfatti. Che dirti? E’ da tanto tempo che tu non sei soddisfatto né contento, ma fai poco e nulla per cambiare le cose. Ti metti lì, mento fra le mani e pensi. Ma che pensi e pensi? Agisci accidenti a te! Poi non venirmi a dire che che ed ancora che… Mi sono spiegata?

GEMELLI: Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni miei.. E continua cosi la corsa favolistica del nostro amico gemelli che si sente un quindicenne senza pensieri. Ma più che sentirsi un quindicenne si comporta da tale volendo ora tutto ciò che non ha potuto avere a quell’età. Io non so cosa dirti mio caro, tu sei strano o forse troppo normale. Insomma mio caro, ma che stai combinando? Ti vuoi far male o cosa? Recuperare ciò che è stato è impossibile, IMPOSSIBILE. E tu ci sprechi tante energie che ti vorrebbero sicuramente per altre cose.

CANCRO: Impreca, poi impreca ancora. Qualcuno direbbe che impreca senza motivo, ma quel qualcuno non sa sicuramente cosa pensa il cancro mentre impreca. Quindi zitti tutti e lasciamolo imprecare quanto vuole se questo gli può servire ad uscire dal guaio sentimentale ma non solo, in cui si è cacciato da qualche giorno.

LEONE: “Forse non lo sai ma pure questo è amore”, intona cosi una canzone di… Ma che importa chi la canta quella canzone che vuole dire tutto, ma in realtà non dice altro che il trincerarsi dietro delle scuse? A volte fa bene, ma a volte però, non cosi tanto spesso come fai tu mio caro leone. E non dire che sei a tutti antipatico, non lo dire perché ti do’ una botta in testa. Sai cosa dà fastidio alla gente? Che tu non riesca ad essere davvero te stesso nel bene e nel male. No, tu devi e fai cosi spesso la vittima che poi ti lamenti che ti lasciano solo. Riflettici.

VERGINE: Sembra una dama di altri tempi oggi la nostra amica vergine, che sta per ricevere una proposta di lavoro davvero molto, ma molto interessante. Certo la porterà all’estero, ma non solo. Le verranno offerti cosi tanti soldini che ignorare questa proposta sarebbe davvero stupido. Hai paura dell’aereo per caso? Ma si, diciamo anche di si. Ma diciamo anche di no. Quindi muoviti e comincia a preparare le valigie! Mail in arrivo.

BILANCIA: Una nuova auto, una nuova vita, una nuova casa. Tutto nuovo praticamente. Ma quel tutto non avverrà oggi e nemmeno domani, ma avverrà in un futuro che alla bilancia sembra sempre cosi tanto lontano. Eppure se solo chiude gli occhi, tocca tutto ciò con mano. Ma la fantasia, ma il cuore in questo momento, è chiuso in un cassetto riposto dentro l’angolo più buio della tua mente mia cara. E allora io dico…ahi ahi ahi.

SCORPIONE: Lo sapevate che lo scorpione sa scrivere benissimo e non solo? Lo sapevate che lo scorpione quando è innamorato diventa il poeta di sé stesso e scrive lunghissime lettere d’amore? Lettere che poi ripone dentro un cassetto e non le invia alla persona a cui sono dedicate. Non mi spiego perché te ne vergogni mio caro. Non me lo spiego perché sono davvero belle le tue lettere d’amore dedicate a chi ami, dedicate ad un amore sofferto, ad un amore ferito, a delle parole dette per rabbia. Basta aver questa paura di passare da ridicolo solo perché sai AMARE.

SAGITTARIO: A volte il cielo sembra capovolgersi. A volte il mondo sembra andare per i fatti propri senza pensare minimamente alle altre persone che magari soffrono, che forse ridono o che forse semplicemente vivono. Ehi sagittario del cuore mio, ma che accidenti ti succede in questo momento? Debbo dire che molti sagittari che hanno superato la sessantina sembrano pensare sempre di più che la loro vita si sta troppo accorciando, mentre loro vogliono vivere e fare fare ed ancora fare. Ma mica stai morendo.. Ma che pensieri ti metti in testa? Dai su, fai ciò che vuoi fare e goditi la vita. Almeno per quella che te ne rimane…ahahaha e su che scherzo! Un po’ di ironia mai eh? No, mai, specialmente su di te.

CAPRICORNO: Eccolo là, tutto infiocchettato impomatato e tanto altro. Di nuovo il nostro amico non è contento. Ma quando mai lo è? aggiungo io, mai e poi mai. Lui vuole sempre qualche cosa di più di ciò che ha. Molti sono i capricornini con un amore fuori casa, alcuni invece sono incinti e già..un figlio non voluto è causa di pensieri e di osticità. Insomma bello di Njara, gambe in spalla come dico io e datti da fare per non pensare perché i pensieri ti portano in una direzione che odora solo di paura e di malevolezza.

ACQUARIO: Le tue parole amico mio, voleranno verso la sera di un giorno che a te sembra proprio interminabile. Oggi per esempio, ti sembrerà cosi lungo da farti sclerare. Ma oggi è un giorno né lungo né corto. E’ solo un giorno da vivere e non da maledire, come invece stai facendo tu troppo spesso. Ehi bello, se lui o lei non ricambia il tuo amore o te ne fai una ragione o affronti questo momento con lucida serenità. Non sempre si incontra chi ti ricambia come vuoi, non sempre.

PESCI: Inizia a scrivere una favola, la favola che corrisponde alla sua vita. Una vita, quella del pesci, che ha cosi tanti momenti di alti e bassi che non si riesce proprio a stargli dietro. Nemmeno lui ci riesce, figurarsi gli altri. Eppure lui pretende che gli altri lo debbano capire. Oh esagitato del mio cuore, vuoi scendere da quell’altalena di umori e scendere sulla terra? Vedrai che i terrestri sono soltanto ciò che sono, proprio come te. Fattene una ragione e vivi, vivi, VIVI.

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

