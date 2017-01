Oroscopo del Giorno Mercoledì 1 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Mercoledì 1 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua osticità non è malevola anzi, è un’osticità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte tenute troppo a lunghe nascoste.

ARIETE: Probabili nascite impreviste. Probabili amicizie. Probabili lavori. Probabili nuovi amori. Ammazza i probabili che ho scritto! E nella vita dell’ariete spesso questa parola viene usata dalla sua bocca, che a volte si vanta, inventando tutte queste cose ed anche qualcuna di più. Oggi l’ariete ha i suoi problemi stretti tra le labbra, ma ha anche delle certezze nel cuore che non dice a nessuno.

TORO: Stringi i pugni mio caro toro, non farti trascinare in una di quelle discussioni che tu sai interminabili e che non sopporti nemmeno un pochettino. Esci, corri, vattene prima che si scateni un’altra guerra che porta solo vittime innocenti che si trovano nel vostro spazio. Corri, vattene amico mio. Vattene prima di farti troppo male e di farlo anche a chi non c’entra nulla con la vostra cattiveria di coppia.

GEMELLI: Quando la vita non protegge, quando la vita ti sfugge di mano senza che tu riesca a riprenderla in mano. Quando quella vita e quella mano si incontrano però, accade il miracolo. E allora io ti dico solo questo: SII IL TUO MIRACOLO.

CANCRO: Parli di donne, ne parli troppo mio caro cancerino. Le donne contro le donne. Gli uomini che vogliono solo usarle. Non se ne può più mio caro. Mi sono stancata delle tue chiacchiere e delle tue parole che sovente, come in questi casi, non odorano di nulla se non di retorica troppo acquisita. Non ci hai capito niente in ciò che ho scritto? E certo che non ci hai capito niente! Ma continui a chiacchierare però, purtroppo per le orecchie di ascolta.

LEONE: Ma questa gente che ho intorno, cosa fa e cosa vuole da me? Ecco il leone odierno. Un leone che non ci capisce più niente nel modo di fare della gente. E meno ci capisce, più si ritira in se stesso. Oggi è un guscio vuoto di un uovo rotto. Oggi è una giornata che auguro al leone che passi in fretta.

VERGINE: Si guarda le mani, le accarezza, poi nota una sporcizia nelle mani. Le sue mani, quelle mani che le hanno fatto nascondere per cosi tanto tempo che spesso non si ricorda nemmeno di averle né di usarle. Invece oggi la vergine scoprirà la bellezza delle sue mani e nel farlo, piangerà una lacrima di dolore per tutte le brutture che ha attraversato insieme alle sue..mani.

BILANCIA: Il nemico è scappato amica mia, è vinto, è battuto, sconfitto dalle tue parole, dai tuoi occhi, dai tuoi sguardi e dalle tue lacrime. Sii serena tesoro bello, oggi è una bella giornata di rivincite e di sconfitte per chi non ti vuole davvero bene come meriti.

SCORPIONE: Che senso ha tutto questo? Che senso ha ascoltare il rumore di un treno che passa e che non posso, o forse non voglio prendere? Che senso ha pensare ad una persona che non mi ha mai voluto bene, ma che mi ha illuso con il suo finto bene? Ecco lo scorpione di oggi. Uno scorpione sconfitto, abbattuto, ma che si alza da quella panchina di una stazione fatiscente e chissà? Chissà se deciderà di prendere quel treno che si chiama “felicità”.

SAGITTARIO: Una ragazza seduta davanti al portone di una casa poco colorata e poco vivibile. Un ragazzo la guarda e ne ascolta il profumo dei suoi sensi. Ed ecco che quei due sagittari riprenderanno a vivere inconsapevoli di aver conosciuto l’amore, ma con amore e per amore vivranno la loro vita di ragazzi imberbi e sedicenni. Ed i sagittari oggi si sentiranno dei ragazzi sedicenni. Dei ragazzi che presto conosceranno l’amore e auguro a tutti i sagittari di viverlo però quell’amore.

CAPRICORNO: Volò sopra il suo stesso pensiero. Poi prese quel pensiero tra le mani e ne fece un sogno. Un sogno ballerino. Un sogno da costruire senza mura intorno. Un sogno, un sogno che il capricorno presto realizzerà in barba ai viandanti, agli eserciti, a tutto il mondo che lo vuole distratto e bersagliere di una fanfara che lui non suonerà mai e poi mai. Auguri a tutti i capricornini che incontreranno oggi la loro vera vita.

ACQUARIO: Ricordati di me quando sarò lontano. Ricordati dei miei sguardi, dei miei desideri, della mia vergogna per aver paura dell’amore. Ricordati di me, sussurra l’acquario al vento. Un vento malandrino e mai amico. Un vento che, purtroppo, ancora gli tiene compagnia e non lo lascia solo. Ma sarebbe preferibile che il nostro amico si alzasse e correndo chiudesse quella finestra che gli procura solo dolore. Troppo dolore per un ricordo che non se ne vuole andare a far compagnia ad altri ricordi solo da allontanare.

PESCI: Ci sono persone da ricordare e persone da dimenticare. Ci sono ricordi da guardare e ci ricordi da mettere da una parte. Oggi per il pesci non è una cattiva giornata, ma è una giornata a metà fra il bene ed il male, fra discussioni e riappacificazioni, fra parole e silenzi. E’ una giornata di lavoro, ma di un lavoro che lui fa fatica a portare avanti. Su su bello, che a breve suoneranno alla porta e… apri quella porta però, chiaro?

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

