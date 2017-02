Canados 808 Maximus: nell’estate 2017 il varo

Canados 808 Maximus: varo previsto nell’estate 2017 e presentazione al Salone Nautico di Cannes

Il progetto battezzato 777 e presentato in occasione del Cannes Yachting Festival 2016 è diventato realtà. Il nuovo Canados 808 Maximus è infatti attualmente in costruzione, avrà la sua base a Palma di Maiorca e farà il suo debutto mondiale al Salone Nautico di Cannes 2017.

Firmato Marco Casali, il Canados 808 Maximus racchiude nei suoi 24,60 metri di lunghezza tutte quelle comodità e i comfort che solitamente si trovano su yachts di oltre 30 metri.

Canados 808 Maximus : il design esterno

Grazie a una larghezza massimo di 6,26 metri, lo yacht presenta camminamenti laterali particolarmente confortevoli e in grado di garantire un passaggio da poppa a prua in totale sicurezza anche in navigazione. I camminamenti sono abbastanza larghi da ospitare i parabordi senza ostruire il passaggio. Le loro dimensioni consentono inoltre di spostarsi comodamente anche quando i due accessi laterali a pantografo, della cucina e della timoneria, vengono lasciati aperti. A poppa, i passaggi sono impreziositi da eleganti vetrate fisse.

L’area di prua dispone di un’ampia lounge integrata, utilizzabile per la colazione o per un pranzo leggero. E’ protetta da tende micro-forate e la vicinanza alla cucina la rende ideale per essere servita dall’equipaggio. A poppa del divano troviamo tre pannelli di vetro che illuminano con luce naturale la cabina armatoriale. A proravia della lounge si trova invece l’area prendisole e un altro sky-light che sovrasta parte del bagno armatoriale sottostante.

Il lato di tribordo dello specchio di poppa accoglie un garage di 3,40 metri in grado di ospitare un tender idrogetto e una moto d’acqua. La piattaforma bagno è equipaggiata per poter alare un tender di oltre 4 metri e 800 kg di peso.

Sul main bridge del Canados 808 Maximus trovano posto due divani fronteggianti grazie allo spostamento del tavolo da pranzo a poppa. In questo modo, i due divani garantiscono maggiore comfort e favoriscono la convivialità. Questa configurazione consente di installare un televisore LCD da 60” nella paratia di prua. A tribordo troviamo la cucina con accesso dal salone, dal camminamento esterno e anche dalla zona timoneria. Quì è stato creato anche un angolo relax. Un bagno ospiti è situato a babordo, vicino alla scala che porta al ponte inferiore.

Canados 808 Maximus : il layout interno

Il Canados 808 Maximus prevede un layout personalizzabile a 4 o a 5 cabine con la suite armatoriale sul ponte principale, lontano dalla sala macchine, e una master cabin a tutto baglio sul ponte inferiore, equivalente alle migliori suite armatoriali degli yacht della concorrenza.

La suite armatoriale ha un’altezza di 2,20 metri. Gli oblò orizzontali, icona Canados, offrono una vista sul mare impareggiabile e le vetrate a soffitto inondano la cabina di luce naturale. La suite dispone di un divano laterale, di un bagno attrezzato con doccia e di un guardaroba sovradimensionato.

Canados 808 Maximus : motorizzazione e prestazioni

Il Canados 808 Maximus è spinto da una coppia di motori V12 MAN – 1,900 hp con trasmissione V-Drive, che consentono allo yacht di raggiungere una velocità di crociera che supera i 25 nodi e una velocità massima di oltre 30 nodi. L’autonomia è di oltre 400 miglia nautiche.

Canados 808 Maximus : dati tecnici

Lunghezza fuori tutto: 24.60m

Lunghezza scafo (CE): 23.10m

Baglio: 6.25m

Pescaggio alle eliche: 2.00m

Dislocamento a vuoto: 58 Tonnellate

Dislocamente a pieno carico: 66 Tonnellate

Cabine: 1 armatore – 1 VIP – 2 gemelle o 1 armatore, 2 VIP e 2 gemelle.

Bagni: 4 o 5

Cabine equipaggio: 1 per 2 membri o 2 per 3 membri al posto del garage

Motori: 2 x MAN V12 – 1,550 hp o 2 x MAN V12 – 1,900 hp

Velocità massima: 27 o 30 nodi (a seconda della motorizzazione)

Velocità di crociera: 23 o 25 nodi (a seconda della motorizzazione)

Generatori: 2 x Kholer 20 kW

Autonomia di crociera: oltre 400 miglia nautiche