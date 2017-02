Oroscopo del Giorno Giovedì 2 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Giovedì 2 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi, è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Giornata interessante per tutti gli arietini, soprattutto quelli nati nella prima e seconda decade. Giornata interessante per quanto riguarda il mondo del lavoro. Debbono fare delle scelte i nostri amichetti, scelte molto importanti per la loro vita professionale. Alcuni penseranno di cambiare lavoro altri invece, debbono assumere del personale, ma dubbiosi come sono non gliene va bene mai una di persona. E poi pensano anche all’amore, ma di questo ne riparliamo la prossima volta..forse.

TORO: Giornata frenetica per il torello, che si vedrà impegnato con le grandi pulizie di pasqua. Eh lo so che non siamo ancora a pasqua, ma lui è fatto cosi. Se si mette in testa una cosa, pasqua o no che sia, deve fare ciò che si è prefisso. E questa volta si è prefisso di guardare avanti non portandosi più appresso pensieri, ma soprattutto persone che lo fermano e lo hanno sempre fermato a mo’ di zavorra. Sarà un po’ scontroso il nostro amichetto, ma che ci vogliamo fare? Quando si pulisce si sa, meglio starsene da soli.

GEMELLI: È molto bello e raro veder spuntare un sorriso sul volto dei gemelli ed in questa giornata che si prospetta, di sorrisi ne vedremo pochissimi, e non certo perché il nostro amico non abbia voglia di farli, è solo che è triste e si sente molto solo. Soprattutto in seno alla famiglia lui si sente solo e ciò che avverte intorno a se non gli piace, nemmeno un po’.

CANCRO: Ultimamente siete sempre dubbiosi e sul chi va là. Ma scusate eh, ditemi un po’, ma non siete stanchi di far la guardia al vostro forte? Si si, parlo del cuore. Parlo dello stomaco. Parlo del fegato. Insomma parlo di voi. E su belli, un po’ di calore umano cercate di farlo sgorgare da voi. Non tutti sapete, sono lì per calpestarvi i piedini, alcuni vorrebbero solo stringere amicizia con voi.

Concedeteglielo e soprattutto.. concedetevelo!

LEONE: Ti vuoi fermare mio caro amico leone? Sembri proprio il cosiddetto “leone in gabbia”. E su e giù, di qua e di là, ma non sei mai stanco di girovagare di cuore in cuore? Mi sembri una farfalla impazzita mentre invece sei uno spettacolo della natura quando sei capace di fermarti e di innamorarti sul serio. E allora su, che aspetti? Provaci, buttati, insomma fa qualcosa per quel cuore (il tuo), che sta soffrendo per mancanza di…vero amore!

VERGINE: Ahah che giornata vi attende miei cari amici verginelli! Giornata all’insegna del buonumore e del gioco. E che vi ho detto mai? Perché vi inalberate così subito? Ma non ve ne va mai bene una eh? E se vi dico che…e se vi ridico che…piantate subito il muso! Siete dei somarelli per caso? Ma no che non lo siete, è che la vostra indole un po’ arcigna vi porta sempre a pensare al peggio e non riuscite che raramente a godervi momenti belli come quelli che arriveranno.

BILANCIA: L’astrologia chiama la bilancia il “segno della giustizia”. Bhé che dire cari amici miei, di giustizia negli ultimi anni ne avete vista ben poca intorno a voi. Tutto in quel lato giustiziere vi è sembrato ed è andato storto. Vi siete imbattuti in molte cose e persone che vi hanno ferito nell’animo e siete rimasti spesso in un cantuccio a leccarvi le ferite. Bhèé sapete che vi dico amici miei? Uscite da quel cantuccio perché signora giustizia da adesso in poi, sarà totalmente dalla vostra parte.

SCORPIONE: Ecco un altro giustiziere. Quanto ama la giustizia lo scorpione nemmeno la bilancia la ama. E anche il nostro caro amico ha dovuto far di conto negli ultimi anni con tanti soprusi mal giudicati dagli altri. Insomma da vittima qual’era agli occhi degli altri e suoi è quasi passato carnefice. E questo lo ha portato ad isolarsi molto, a restarsene fermo e quatto per timore di prenderle ancora. Ma su gioite con me amici miei. E’ un po’ come per la bilancia. Guai ai vinti d’ora in poi e lode ai vincitori, in questo caso…voi!

SAGITTARIO: Il sagittario ultimamente è sempre pronto a giudicare e condannare. Ehi la vogliamo smettere di salire sopra un pulpito per timore di inganni da parte di chi vi vive accanto? Ma lo sapete che ogni tanto vivere accanto a voi non è uno spasso? Vi sentite troppo superiori a volte e scusate questo mio tono, ma quando ci vuole ci vuole. E con voi ultimamente, ci vorrebbe qualcuno che alzi un po’ la voce per rimettervi in riga, o solo perché possiate capire che state agendo male nei confronti di chi vi ama.

CAPRICORNO: Ottime giornate per quanto riguarda il lavoro. Notevoli spostamenti si aggirano in quel campo per voi. C’è chi addirittura cambierà lavoro, un lavoro che durava già praticamente da una vita, ma soprattutto questo giorno è all’insegna del sorriso e dell’ottimismo, cosa strana per un capricorno che è sempre alle prese con negatività che si insinuano nella sua testa. Ma questa sarà una giornata in cui sembra andargli tutto bene e sorride spesso e questo è bellissimo perché è come trovare una perla preziosa.

ACQUARIO: L’acquario ha il suo da fare a mettere insieme cuore, sentimenti e ragione. Ha compreso che qualcosa nella sua vita non va come dovrebbe andare. Sta avendo dei ripensamenti per quello che riguarda un legame che lui pensava che fosse per la vita. Disaccordi in famiglia rasserenati però da un lieto evento. Infatti c’è in arrivo una notizia per il segno dell’acquario che lo rinfrancherà, facendo si che lui ripensi ad una persona dimenticata da tempo.

PESCI: Ehi pesciolini del mio cuore, vi dovete decidere. Le persone non possono stare ai vostri umori. Scusatemi un attimo, siete un segno eclettico, forse il più eclettico dello zodiaco. Mi spiegate allora perché vi tuffate sempre in un mare che non è il vostro, per poi lamentarvi che l’acqua è troppo bassa o troppo alta? Che è fredda o troppo calda? Ehi pesciolini, ma lo vedete quanti talenti possedete? Vogliamo iniziare a sfruttarne qualcuno e poter nuotare cosi liberamente e gioiosamente? Pensateci.

