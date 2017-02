Oroscopo del Giorno Venerdì 3 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Venerdì 3 Febbraio

ARIETE: Si dovrebbe vestire d’oro e d’argento il nostro amico ariete, che oggi si trova in preda al panico per una situazione familiare che sembra proprio essergli sfuggita di mano. Ma alla sua mano non è sfuggito proprio nulla. Alla sua lingua forse, perché quando l’ariete parla, a volte chiacchiera soltanto e dice cose che sarebbe preferibile che non dicesse. E voi sapete bene a cosa e a chi mi sto riferendo miei cari. Su su belli, un bel passo indietro e tutto si aggiusta.

TORO: Non ha valore e non ha valori il nostro amico toro, almeno cosi sembra a lui. E troppe cose sono soltanto un suo sembrare. Ma presto qualche cosa verrà alla luce in maniera inequivocabile rendendo al toro quella giustizia che non si aspetta, rendendo il toro più vigile e più affettuoso che mai.

GEMELLI: Sembra un omino di neve tanto è infreddolito il nostro amico gemelli. Un gemelli anomalo. Un gemelli sempre con un pensiero di troppo, ma sin quando non eviterà persone che lo usano che gli fanno credere di volergli davvero bene lui non riuscirà ad uscire da quel circolo vizioso in cui si è immesso sin dalla più tenera età. Sveglia gemellino, sveglia! Tu pensi di essere furbo invece non lo sei. Ti fai troppo travolgere da sensazioni e sentimenti che non hanno ragione di esistere.

CANCRO: Il cancro non sta bene in questi giorni: raffreddori e varie influenze virali lo surclassano e lo spossano. Ma oggi diciamo pure che è una giornata di quelle in cui il nostro amico reagirà benevolmente a tutto ciò che lo circonda. Un pochino di maretta nella coppia per un semplice motivo che a lui capita di puntare un po’ troppo il ditino e di essere un po’ troppo sovente dal voler ragione a tutti i costi.

Ma va beh dai. E’ malatino il nostro amico. Su su, prepariamogli un bel brodino caldo e poi lasciamolo solo. Ah che pesante che è quando è cosi.

LEONE: Mi servirebbe una frase, una di quelle che fanno colpo sulla gente comune e meno. Vorrei essere uno scrittore, uno di quelli che la gente ascolta. Vorrei, vorrei ed ancora vorrei. Ma in realtà il nostro amico non vorrebbe proprio nulla di ciò che non ha già. Quindi smettila di far lambiccare il cervello delle persone con i tuoi finti desideri solo per aver cosa in cambio? Dillo tu, io sono stanca di dirlo. Ciao.

VERGINE: Ok fa come ti pare. A me hai stancato. Le tue bugie, i tuoi finti problemi, ma scaricarli da qualche altra parte e non su di me. Hai cosi tanti finti amici ecco, approfitta di loro invece di approfittare di me, della mia benevolenza nonostante tutto che ho verso di te. Eccola la vergine che si arrabbia e dice tutto quello che le passa in mente verso una persona di famiglia, che in passato l’ha abbandonata a se stessa e che adesso invece…

BILANCIA: Io sono un uomo una donna, un bambino, un ragazzo, sono tutto ciò che tu non sei né mai sarai amico bello, dice una bilancia piuttosto infuriata verso se stessa e verso chi si trova di fronte ogni volta che cammina per strada o si riposa in casa. Accidenti mia cara, ne hai ben donde di essere arrabbiata, ma verso di te non ha senso prendersela. Essere circuiti, ingannati e delusi fa parte di un gioco che si chiama famiglia in cui esiste solo la parola.. Mi hai capito? Mi auguro di si.

SCORPIONE: Sogna nel vento, trascura gli amici ed i nemici. Oggi lo scorpione sembra l’ombra di se stesso. E’ uno scorpione preoccupato per la propria salute e per la salute di una persona che gli sta vicino. Ehi bellino, non ti fai mancare proprio nulla eh! E su coraggio, combatti contro questo malessere, contro questa preoccupazione che serve solo a coprire un ricordo che non se ne va. Ma invece di coprirti di preoccupazioni inutili, pensa a qualche cosa che ti faccia sorridere e ridere, ridere ed ancora ridere…

SAGITTARIO: Un solletico è come una piuma nel cuore del sagittario. Un sagittario che come lo scorpione, ha tanto bisogno di farsi una grassa risata. Una di quelle in cui dopo possono far male i muscoli dello stomaco tanto si è riso. Ma perché non ridi? Ma cosa diavolo ti perseguita da un po’ di tempo a questa parte?

Ecco vedi? Non lo sai nemmeno tu. Sai soltanto di essere scontento. Ma fatti una domanda e chiediti: quando mai tu non sei scontento?



CAPRICORNO: Sorride al muro, sorride alla casa, all’erba, ad una prateria sconfinata che esiste nei suoi occhi. Occhi da cerbiatto quelli del capricorno odierno. Occhi che conoscono la vita, ma che non sanno prenderla fra le mani e giocarci un po’. Oggi è una giornata innocente, ma anche destabilizzante per i nervi del nostro amico che, come una giostra impazzita, non riesce a vedere nulla se non la sua completa crisi.

ACQUARIO: Si sente piccolo come un bambino. Un bambino che vorrebbe giocare e non fare a botte o a pugni. Vuole solo giocare. Giocare con il mondo. Giocare con la sabbia e farne tanti castelli pieni di conchiglie colorate. Vorrebbe starsene lì ed attendere una pioggia che gli bagni i capelli ed il viso per coprire quelle lacrime che non vogliono uscire e che non vogliono essere viste da nessuno, ma da nessuno nessuno eh…

PESCI: Hanno ragione quando dicono che “sono vecchio, che non ho più sogni, né stimoli”. Hanno completamente ragione. Ma loro che criticano, che puntano il dito addosso, che ne sanno della mia vita, di quello che ho sofferto, di quello a cui ho rinunciato, che ne sanno?

Non ne sanno nulla mio caro, ma la teatralità lasciala sul palcoscenico e vivi la tua vita per ciò che è ora e non per quello che non è ora. Sono stata abbastanza chiara o vuoi un fischio invece di un applauso? Medita mio caro, medita.

