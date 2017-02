Golositalia 2017 dedicata alla cucina naturale

A Golositalia 2017 è di scena la cucina naturale

Il mondo dell’enogastronomia torna ad essere protagonista a Golositalia 2017, manifestazione che si svolgerà dal 25 al 28 febbraio a Montichiari(BS) presso il Centro Fiera del Garda, in Via Brescia 129.

Tema principale della sesta edizione sarà quello della cucina naturale. Nell’occasione, sarà presentata una ricca selezione di prodotti dedicati agli amanti della cucina che pone attenzione a salute e intolleranze. Una cucina che considera il cibo come un valido alleato nella ricerca del benessere.

Golositalia 2017 si è poi posta l’obiettivo di superare i numeri raggiunti nella scorsa edizione che hanno registrato la presenza di ben 70.000 persone. La manifestazione, che quest’anno metterà in campo 640 espositori e 120 eventi, si rivolge sia ai professionisti che al popolo dei foodies, i quali hanno la possibilità di conoscere, degustare ed acquistare prodotti spesso introvabili nei comuni supermercati.

Novità di Golosità 2017 sarà l’Arena Eventi, uno spazio in cui gli chef presenti saranno protagonisti di cooking show e dibattiti con il pubblico. Tra le presenze finora confermate spicca il nome del maestro pasticcere Ernst Knam, giudice supremo della trasmissione televisiva Bake off.

Ricco il programma di corsi di cucina, convegni, seminari e dimostrazioni, con grande attenzione al tema cibo e benessere.

Tra i tanti, il corso di Pasticceria Naturale. I dolci che fanno bene (25 febbraio ore 12.30). Un’esplorazione di ingredienti nuovi e non convenzionali dove uova, burro, zucchero bianco e farina vengono messi da parte per una pasticceria innovativa, più sana e consapevole. Tutte le ricette proposte saranno senza glutine, latticini, uova e zucchero. Sarà condotto da Barbara Silanus, pasticciera di formazione classica specializzata in pasticceria salutistica e per intolleranze alimentari.

Il seminario Frittura è vita. I segreti della frittura che fa bene alla salute (27 febbraio ore 14.00). Condotto dalla dottoressa Chiara Manzi presenterà le caratteristiche salutistiche e nutrizionistiche della frittura se fatta rispettando alcune indicazioni e regole.

Dessert naturali invece durante il corso Dolce per natura (28 febbraio alle 15.30) condotto dallo chef Giacomo Matteo Pisanu.

Il calendario completo degli eventi, con le descrizioni, i costi e altre informazioni su www.golositalia.it.