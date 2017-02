Oroscopo del Giorno Sabato 4 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Sabato 4 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Non riesce a guardarsi allo specchio in questi giorni il nostro amico ariete. E’ un ariete insolito. Un ariete che non si comprende bene cosa voglia. Ma è un ariete che negli ultimi anni per dire poco, ne ha davvero passate tante, ma cosi tante che se solo prova a guardarsi indietro gli viene il mal di testa ed il magone. Dai amico bello, oggi non è una cattiva giornata. Non renderla tale e pensa ad un viaggio che presto farai. Insomma pensa a cose belle, ok?

TORO: Giornata piena di una fatica immensa per il nostro toro che non si vuole arrendere e pensare che la vita ..che la sua vita non è solo lavoro. Gli manca un vero amore. Gli manca una vera amicizia con cui parlare, ridere, scherzare ed anche piangere, perché no! Arriva, arriva…sta tranquillo che arriva.

GEMELLI: Segno quanto mai complesso in questo periodo il nostro amico gemelli. Carattere scontroso, irascibile. Troverà l’armonia o parte di essa solo se lui si mette in testa di non tenere tutto sotto controllo. Ha tanta paura di perderlo quel maledetto controllo che lo destabilizza alquanto e non gli fa certo un piacere se lo tiene con se. Quindi tesoro bello, gambe in spalla e lascialo perdere almeno un po’ quell’atteggiamento da super visore anche della vita degli altri.

CANCRO: Sembra allegro, ma in fondo allegro non è. Ha spirito di avventura in questi giorni il cancro. Uno spirito che gli appartiene sin dalla nascita, ma che spesso è stato contrastato dalla famiglia di origine ed anche da chi ha accanto adesso. Ehi, bisogna lasciarlo libero il cancro, altrimenti fugge a gambe levate appena gli sarà possibile. Quindi se volete un cancro allegro, sentimentale ed emozionante, dovete concedergli la massima libertà.

LEONE: Calmi, fiduciosi, quasi ottimisti sono i leoncini nostri amici. Solo che non riesce proprio a comprendere il malanimo che alcune persone intorno a lui provano nei suoi confronti. Forse, e dico forse mio caro amico, dovresti farti un piccolo esame di coscienza. Ma forse eh…Oppure potresti mandare in quel paese chi in fondo e senza in fondo, pensa tutto altro di ciò che ti dice davanti.

VERGINE: Sembra salita sul podio dell’osservazione la nostra amica vergine, tanto in questi giorni e soprattutto in questo periodo è attenta a ciò che le sta succedendo intorno. Ci sono decisioni da prendere all’istante sia per un lavoro nuovo in arrivo che per una situazione sentimentale che si sta un po’ troppo ingarbugliando.

BILANCIA: Stuzzichevole, armoniosa, ma anche tanto antipatica verso una persona che lei ha mollato da un po’ e che si è ripresentata nella sua vita con suo sommo dispiacere. Non riesce proprio a togliersela di torno questa persona che oltretutto è sposata, E’ SPOSATA. Non accettare doni amica mia da quella persona. E’ solo un tentativo di riconciliazione e tu lo sai. Non farti prendere all’amo, ok? Successi di lavoro in arrivo.

SCORPIONE: Parla dei suoi problemi, ma non ne vuole sapere. Parla delle sue cose, ma è molto lontano con la mente il nostro amico scorpione. Insomma, non sa proprio ciò che vuole e non è determinato come al solito. Tutto il contrario. E’ pieno di dubbi. Dubbi che non lo fanno dormire bene e che gli suggeriscono sogni strani che lo lasciano spossatissimo al mattino.

SAGITTARIO: Languido, quanto mai autorevole è il sagittario che troviamo in questa giornata di inizio febbraio. Un febbraio che lo vorrebbe un po’ meno autoritario e con pensieri meno molesti nei confronti degli altri. Oh abbassa le arie mio caro, perché cosi susciti solo tanta antipatia intorno a te. In previsione un fine settimana romantico.

CAPRICORNO: Carattere ribelle, ma tanto sopra le righe per un capricorno pieno di sé e di voglia di fare. Contrasti in famiglia, liti, ma anche riappacificazioni. Pensieri per i figli, per quei figli che ancora stanno in casa pur essendo adulti e vaccinati. Perché dovete sapere che al capricorno piace tantissimo essere libero. Ma quei figli a quanto pare non se ne vogliono andare e lui al solo pensiero diventa nervosissimo, proprio come oggi.

ACQUARIO: Non lasciatevi distrarre da nulla in questo periodo. Ci sono forti occasioni di lavoro ed un nuovo sentimento in vista per voi. Approfittate di questo momento per prendere delle decisioni che riguardano la vostra famiglia. Una famiglia che è da un po’ che è allo sbando e voi lo sapete benissimo. Non mettete la testa sotto la sabbia miei cari. Fate del male a voi e a persone che sono i vostri figli che non c’entrano nulla…

PESCI: E’ proprio una creatura complessa il nostro pesciolino ino ino. E’ una creatura a cui bisogna “obbedire” se ci si vuole andar d’accordo e non è facile a volte andarci d’accordo con uno spirito libero come lui. Ci vuole pazienza con lui, molta pazienza. E dargli tanto, tanto amore.. Vuoi anche qualcosa d’altro per caso?

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici. Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

Per info:

website: www.njara.it

e mail: njara@njara.it

cellulare: 333-2922274 / 340-8821023 / 324-6852756