Salvatore’s Legacy: il Cocktail più costoso al mondo

Sorseggiare un drink, magari in compagnia di una bella donna, è la cosa più rilassante e intrigante che ci possa capitare. Farlo con stile però, non è cosa da tutti. Si può bere infatti qualsiasi intruglio senza sapere cosa c’è dentro o quanto lavoro è stato necessario per realizzarlo. Se volete godervi il gusto pieno della vita, il vero nettare degli dei, il Santo Graal di tutti i drink, dovete assolutamente provare il Salvatore’s Legacy. Una miscela esplosiva nel vero senso della parola che è stata ideata, per veri intenditori, da un italiano emigrato in Inghilterra.

Stiamo parlando di Salvatore Calabrese, uno dei barman più famosi al mondo, genio della Mixologia applicata e guru del bar Salvatore at Playboy, a Londra. Ma il cocktail in questione non contiene preziosi o diamanti (come si potrebbe pensare), bensì distillati di grande qualità. Insomma, solo il meglio per persone che pretendono il meglio.

Il cocktail Salvatore’s Legacy è stato realizzato con quattro ingredienti speciali. Cognac Clos de Griffer Vieux del 1778, liquore Kummel del 1770, Curacao Dubb Orange del 1860 e non potevano mancare anche due gocce di angostura bitter del 1900. Le bottiglie con cui viene realizzato il cocktail fanno parte della collezione personale di Calabrese che ha un valore di un milione di sterline. Niente male davvero!

Adesso però, è arrivato il momento del conto. Secondo voi quanto potrà costare questo strabiliante drink? La cifra in sterline si aggira intorno a 5.500, o 6.823 euro, a bicchiere. Molta spesa e poca resa verrebbe da dire. Ma se si vuol assaggiare qualcosa di veramente straordinario e unico nel suo genere, è necessario pagarlo a peso d’oro. Non siete d’accordo anche voi?