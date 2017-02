Hennessey Venom GT Final Edition: esce di produzione la Venom GT

Una carrozzeria in fibra di carbonio e materiali compositi, sospensioni racing, cerchi in lega Hennessey H10 da 19 pollici all’anteriore e da 20 al posteriore e un impianto frenante carboceramico Brembo con pinze radiali a 6 pistoncini compongono la dotazione tecnica della vettura.

Costruita sulla base telaistica della Lotus Exige, la Hennessey Venom GT Final Edition è equipaggiata con un propulsore 7.000 cc V8 biturbo in grado di erogare 1.471 CV a 6.600 giri e con una coppia di 1.155 Nm a 4.400 giri. Grazie a questi valori e a un peso di soli 1.244 kg , la vettura ha un rapporto peso potenza inferiore a 1 che le consente di accelerare da zero a 100 km/h in soli 2,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 450 Km/h .

In sei anni ne sono state prodotte 11 (12 con il prototipo). Nella sua storia ha infranto vari record di velocità sfidando più volte la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse e ora esce di produzione. Si tratta della Hennessey Venom GT , supercar realizzata dal preparatore texano Hennessey Performance Engineering , che verrà sostituita dalla nuova Venom F5 prevista per la fine dell’anno. Ma l’uscita di produzione è stata celebrata con un esemplare speciale già acquistato al prezzo di 1,2 milioni di dollari : la Hennessey Venom GT Final Edition .