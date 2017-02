Al Salone di Detroit 2017 la Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC Yellow Night Edition

Il motore della Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC Yellow Night Edition è un 2.000 cc 4 cilindri turbo in grado di erogare 381 CV . Grazie alla trazione integrale e al cambio automatico a doppia frizione 7 marce AMG Speedshift DCT, consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e di raggiungere i 250 km/h di velocità max (270 km/m con l’opzionale AMG Driver’s Package).

Di serie i proiettori LED High Performance come i cerchi in lega leggera da 20”, color nero opaco. Al posteriore risaltano invece il nuovo diffusore posteriore e lo spoiler sul tetto che migliora la dinamica di marcia.