Oroscopo del Giorno Lunedì 6 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Lunedì 6 Febbraio.

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Non esiste un giorno migliore o un giorno peggiore. Esiste il giorno e basta. Ma sopratutto basta lambiccarsi il cervello per trovare soluzioni a problemi inesistenti. Se davvero esiste questo o questi problemi, ponetevi di fronte a loro e se ne avete voglia li risolvete subito altrimenti rimangono li fin quando la voglia non arriva. Siete stanchi e dovete riposare assolutamente.

TORO: Il toro sembra mite, ma a volte mite non lo è davvero. Lui cova sotto come una gallina cova le sue uova. Ma non si può comportarsi in questo modo miei cari. Voi volete sempre e comunque aver ragione su tutto e su tutto spesso non si ha ragione. Quindi un bell’esamino di coscienza è quel che vi ci vuole in questo momento.

GEMELLI: Verso la metà della settimana un problema deve essere risolto senza piagnistei o coinvolgere chissà chi. Accidenti miei cari gemelli, a volte davvero sconvolgete i nervi delle persone con le vostre richieste assurde. Siete capaci anche da soli di risolvere i problemi. Non mettete in mezzo sempre gli altri. E dai, su però…

CANCRO: Cercate di essere più attivi, più proficui nelle idee sul lavoro ed anche in famiglia perché no. Non potete trascurare gli affetti cosi come state facendo in questo periodo. Oggi è una giornata tranquilla anche un po’ soporifera se vogliamo. Ma voi datevi da fare, mi sembrate delle statue che attendono una venerazione. No, no ed ancora no. Cosi non va.

LEONE: Siete stizzosi, quasi dei bimbi che vogliono il giocattolo di un altro bambino. Io a volte rimango senza parole davanti a voi quando poi vi comportate in questo modo, giuro. E non me ne vogliate, vi prenderei a sberle. Ora ditemi pure che ce l’ho con voi del leone. Ma voi sapete bene quanto me, che siete voi ad attirare le antipatie delle persone. Siete solo voi capricciosi come oggi, capricciosi come non mai.

VERGINE: C’è una persona che vi fa la corte di nascosto. Non si dichiara e molto probabilmente non si dichiarerà mai. E voi di una persona così in fondo non ve ne fate niente, ma non è vero perché sapere di piacere a qualcuno, anche se non ve lo dirà mai, è qualcosa che vi rende vivi miei cari verginotti. E’ da tantissimo tempo che molte persone della vergine non trovano qualcuno che li renda felici e soddisfatti. E’ troppo tempo che pensa di non piacere a nessuno. Invece qualcuno c’è e vi posso assicurare che… Dovreste ricevere un messaggio d’amore e di conquista a breve, molto a breve.

BILANCIA: Non siate, né comportatevi da persone meschine perché in fondo non lo siete. So che vi hanno fatto soffrire ed anche tanto ultimamente, ma non vale la pena comportarsi come non si vorrebbe solo per pensare di poter denigrare quella persona o quelle persone. Niente amici pensate? Niente più amore continuate a pensare? Ma va la va che già siete pronti ad accettare un nuovo amore. E pensare che un periodo di solitudine vi ci vorrebbe proprio.

SCORPIONE: Stai mantenendo le distanze da una persona da cui non dovresti avere questo atteggiamento, anche un po’ ambiguo. Su scrollati di dosso le insicurezze mio caro, non tutte le persone sono uguali, ma tu sembri proprio non capirlo questo. E pensare che si dice da secoli e secoli che lo scorpione è profondo. Si, è profondo e pronto a sotterrarsi quando non capisce nemmeno la sua superficialità che oltretutto è la sua forza. Chiaro?

SAGITTARIO: Temporeggiate. Non prendete decisioni affrettate. Siete infelici e lo sapete benissimo. Non volete conoscere i sentimenti ed a questo punto dopo milioni di volte che l’ho detto dovreste averlo capito. Ma siete infelici e lo sapete perché? Perché pensavate di aver trovato la persona giusta invece è l’ennesimo bluff della vita che vi porta a pensare di essere sbagliato. Ma siete davvero sbagliati voi? Pensateci.

CAPRICORNO: E’ talmente preso da così tante cose da fare, che non si rende minimamente conto di ciò che gli ruota intorno. Anche il capricorno, così come il sagittario, non è felice. Ma al contrario del sagittario, il capricorno non scappa dai sentimenti anzi, lui dei sentimenti ne fa una ragione di vita. Ma il troppo alla fine è come il niente. Quindi mio caro capricorno, smetti di essere cosi sentimentalista perché essere sentimentalista non vuol dire essere pieno di sentimenti, anzi. Diciamo che voi con il vostro sentimentalismo ingannate le persone…purtroppo.

ACQUARIO: Un sottile ghigno che odora di vendetta spunta sulle vostre labbra. Labbra che è molto che non ricevono un vero bacio d’amore. Uno di quei baci che fanno sentire le gambe cedere sotto la spinta di quelle labbra che cercano con voracità le vostre. Sussultate eh al solo pensiero? Ma state tranquilli che la terza decade presto lo assaporerà quel bacio, che lo farà riflettere su ciò di cui si è accontentato da una vita. Per tutti gli altri oggi è una giornata tranquilla…forse.

PESCI: Liberi, liberi ed ancora liberi. Liberi da gioghi. Liberi da zavorre. Liberi da ciò che è stato insegnato loro. Liberi, liberi ed ancora liberi. Sembra una strofa di canzone, ma è solo un desiderio che il pesci porta con se sin dalla culla. E allora accidenti a te, perché se te lo porti dietro sin dalla culla sei sempre legato mani e piedi a tutti? E smettila di puntare il tuo ditino contro il fato. Smettila, hai capito? Perché davvero della tua lagna non se ne può più.

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

