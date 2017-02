Il Botulino: Centro Maurice Mességué San Marino

Il botulino: Centro benessere Maurice Mességué San Marino

Il Botulino: benefici e controindicazioni. Oggi la Dottoressa Maria Rosaria Serra, medico chirurgo e medico estetico del Centro benessere Maurice Mességué San Marino, ci parla di Botulino.

“Il Botulino è una proteina purificata prodotta da un batterio, il Clostridium Botulinum, che agisce riducendo la contrazione muscolare in maniera reversibile e transitoria, migliorando le rughe di espressione e donando al viso un aspetto disteso, riposato e giovane.

Il trattamento avviene attraverso la somministrazione con microiniezioni di piccole dosi di sostanza, i corrispondenza delle rughe del terzo superiore del viso; oppure in caso di iperidrosi in sede ascellare, palmare o plantare.

Il tutto prevede un trattamento ambulatoriale di pochi minuti (15-20), che permette un’immediata ripresa della vita di relazione. Normalmente è prevista un’unica seduta seguita da un controllo a distanza di circa sette/dieci giorni per effettuare eventuali ritocchi.

La durata degli effetti benefici varia in relazione alla gravità della situazione di partenza ed in relazione allo stile di vita condotto (ad esempio un’adeguata cosmesi favorisce una maggiore efficacia e durata del trattamento). In generale gli effetti hanno una durata variabile da 6 a 8 mesi.

Il Botulino rappresenta un sistema efficace per trattare le rughe della glabella, della fronte e della zona perioculare (zampe di gallina), al fine di ottenere un innalzamento del sopracciglio e un ringiovanimento dello sguardo. La metodica per quanto ben tollerata, presenta come controindicazioni le patologie neuromusolari.”

Come per ogni trattamento estetico quindi, è importante affidarsi a medici competenti ed esperti.

Centro medico di Dimagrimento Maurice Mességué

Viale Antonio Onofri, 31 – San Marino

mail: info@centromessegue.com

tel: 0549-992274