Oroscopo del Giorno Martedì 7 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Martedì 7 Febbraio.

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Sembra giocare a nascondino oggi il nostro amico ariete. Un ariete imprendibile e a volte imperdonabile per i gesti e le parole che dice. Gesti e parole dietro a cui lui si nasconde così bene che a volte è proprio difficile riconoscerlo. Ed oggi è una giornata di queste, di queste in cui lui gioca a nascondino, ma gioca da solo secondo me. E questo vuol dire che si nasconde da se stesso, da un se stesso che ai suoi occhi risulta pesantissimo.

TORO: Quanta musica nell’aria! Quante parole che si confondono fra la musica ed il suono di un rumore lontano! Quanta poesia, quante strofe di canzoni sulle labbra di un toro annoiato, ma pieno di esami da riparare. No, non sto parlando di studenti, ma di persone adulte che giocano a fare i bambini. Vero mio caro toro? E’ ora che esci da quella scuola immaginaria in cui entri ogni volta che ti vuoi nascondere da te stesso. Un te stesso che trova mille scuse dietro cui nascondersi per non urlare la sua rabbia di comportarsi come gli hanno insegnato che si dovrebbe comportare. Quando, quando ti trasformerei in un vero uomo?

GEMELLI: Esibizionista il gemelli? Ma quando mai? Sempre! Lui deve essere lì in prima fila, sotto le luci di un riflettore che in fondo riflettono solo la sua ombra. Un’ombra che si allunga e si dilegua dietro e dentro un mare di emozioni. Peccato che quelle emozioni siano soltanto emozioni da esibizione. Già è davvero un peccato oserei dire, mortale.

CANCRO: Si sorride. Si ride. Si piange e ci si asciuga una lacrima che, furtiva, scende a baciarci una guancia a cui manca una carezza da un bel po’ di tempo. Oggi il cancro è così: un misto di emozioni, di ripensamenti e di ricordi da riguardare solo per poi metterli definitivamente da parte, una volta per tutte.

LEONE: Ha un bisogno immenso di emozioni, di calore e di calorie. Si, anche di calorie, perché le calorie portano calore e colore, osa di cui non si parla mai perché in questo mondo bisogna sempre contarle le calorie, perché non ci si deve ingrassare, vero mio caro leone? E tu che sei un godereccio per natura e di natura, hai vissuto contando calorie su calorie che ti hanno strappato praticamente tutto il calore ed il colore che avevi in corpo. Ti senti destabilizzato. Ti senti confuso e ti senti…un leone poco ricco di sentimenti e di emozioni da offrire a chi ami. E questo non va bene. No, non va per niente bene.

VERGINE: Una rosa. Un profumo. Un senso di canzone e di dolore dentro il cuore della nostra amica vergine a cui piacerebbe ritornare indietro nel tempo e ricominciare tutto da capo. Ma non si può tornare indietro. Ed il pensiero certo non aiuta a farlo. Aiuta solo a ricordare certi momenti che non si sono vissuti perché la vergine ha dovuto praticamente sempre obbedire a delle regole che erano solo colorate dei colori degli altri. Oggi la vergine si spoglia di quei colori che non le appartengono e che hanno confuso solamente quella vita che lei aveva tutto il diritto di vivere a modo proprio.

BILANCIA: Ci pensa. Si, ci pensa a prendere un cucciolo che le faccia compagnia. Un cane. Vorrebbe un cane e vorrebbe sceglierlo da sola senza tentennamenti né consigli da parte di chi vuole solo impicciarsi dei fatti degli altri. Ma io consiglio alla bilancia di attendere perché non passerà molto tempo e lei quel cucciolo lo avrà e lo sceglierà da sola in mezzo a tanti. Ma sarà davvero un cucciolo? O sarà un cane già grande verso cui guarderai negli occhi per comprendere che l’amore, quando è amore, è solo e soltanto amore?

SCORPIONE: Ha paura, timore di essere licenziato. Teme l’arrivo di quella lettera, di quelle parole che lo farebbero sentire sconfitto ed abbandonato a se stesso. Ed in questo momento lo scorpione non ha sé stesso a fargli compagnia, ma solo un brandello di amore in cui lui anela e spera che tutto si risolvi dentro una bolla di sapone. No, non sto parlando di una lettera di lavoro, ma di amore. Lui ha paura di quell’amore in cui si è perduto e non si è più ritrovato. Sai amico mio che ti dico? Che io faccio il tifo per quella lettera. Si, faccio il tifo per una lettera che ti condurrebbe in un’altra strada dove un fiocco di neve scenderebbe dal cielo a farti compagnia, mentre una stella ti tenderebbe la mano per riscoprire chi sei davvero.

SAGITTARIO: Il sagittario non è certo il tipo di persona che fa qualcosa in cambio di niente. E’ sempre tutto programmato dentro la sua testa. Non riesce a vivere senza fare un disegno di quello che dovrebbe essere la sua giornata e la sua vita in toto. Oggi è una giornata che non si aspetta e le sorprese al sagittario non piacciono perché gli fanno tremare le gambe e lui non sopporta che gli tremino le gambe. Lui deve avere tutto sotto controllo, altrimenti va nel panico. Ah quanto sbagli mio caro, quanto.. tu non sai quanto.

CAPRICORNO: Per quale motivo pensi di aver sbagliato a dire quella cosa? No,non hai sbagliato. L’hai detta soltanto in modo un po’ troppo forte e sincero ed anche un po’ pacchiano. Ma l’hai detta e non hai sbagliato nel dirla. Ora riprendi in mano la tua vita perché di farlo ne hai davvero bisogno. Quella persona si meritava le tue parole, il tuo modo ed anche la tua sincerità. Quindi tutto ok, va bene?

ACQUARIO: Se c’è una parola che all’acquario non piace è la parola PICCOLA. Lui se la sente addosso come una presa in giro. Lui, o forse dovrei dire la donna acquario non la sopporta, perché l’uomo acquario invece la usa un po’ troppo spesso. Oggi è una giornata in cui la donna acquario alzerà la testa buttando all’aria tante, tante cose e situazioni. Mentre l’uomo acquario continuerà a dire PICCOLA a chi piccola non è nemmeno un pò.

PESCI: E pensare che era solo ieri in cui stavamo insieme. In cui ci dicevamo parole d’amore. E pensare che era soltanto ieri quando.. Ma quando cosa? Ma che ti stai raccontando la favola del cacciatore e del lupo e della principessa che tu avresti salvato? Ma lascia perdere che di queste favole ne è pieno il mondo! Cerca di essere un uomo. L’uomo che sei e non un racconto dei fratelli GRIMM. Ma fammi il piacere pesci! Fammi il santo piacere di capire una volta per tutte che la vita non sta chiusa dentro un libro che tu secondo me non hai mai nemmeno letto, ma ti è solo stato raccontato.

