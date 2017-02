Oroscopo del Giorno Mercoledì 8 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Mercoledì 8 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Ci vorrebbe un mito in cui credere e sperare. Ci vorrebbe un sorriso di troppo da poter conservare. Ci vorrebbero così tante cose nella vita dell’ariete che nemmeno lui sa da che parte iniziare a prenderle. Oggi è una giornata di vantaggi, ma anche di molto nervosismo. Oggi è una giornata verso cui fare attenzione. Oggi è meglio non prendere nessun tipo di decisione.

TORO: Capita che il toro si dia dello sciocco. Capita anche che si vanti di tutto ciò che fa. E capita, soprattutto ultimamente, che racconti un sacco di bugie. Lo fa per coprire parti intime che non vuole rivelare a nessuno. Eh quanto capita che lui si racconti favole e favolette anche da solo.. Oggi è una giornata di queste. Una giornata in cui si racconterà tante favole che oltretutto, terminano nella stessa identica maniera: “e vissero tutti felici e contenti”.

GEMELLI: Sentimentale praticamente sino alla nausea è il gemelli di oggi. Che strano vero? Ma no, non è cosi strano per il motivo che al gemelli spesso piace fare la parte del sentimentalone, di quello che gli scende una lacrimuccia per commozione e partecipazione. Capita ed oggi capiterà sovente. Oggi è una giornata comunque che parla soprattutto di lavoro e di attese confermate di ordini sempre di lavoro.

CANCRO: Sogni infranti. Ideali un po’ troppo alti. Sonno che non si conclude praticamente mai con un buon risveglio. Oggi è una giornata stellare, nel senso che alcune stelle importanti nel cielo astrale andranno a tenergli compagnia, soprattutto durante il sonno, sopratutto a metà mattino per fargli concludere dei buoni affari e per fargli incontrare una persona che lo rimetta in riga.

LEONE: Condannerebbe mezzo mondo se potesse essere o fare il giustiziere. Condannerebbe anche parenti e cosiddetti amici. Insomma praticamente tutti, ma qualcuno lo salverebbe. Un qualcuno che è un po’ che gli è vicino, anche se lui sa che quella persona lo sta ingannando. Certo amico mio che a seguire ciò che pensi c’è da diventare matti. Ed io che matta sono già di mio, non ho voglia di diventarlo di più. Quindi salva chi ti pare, ma attenzione a condannare…attenzione!

VERGINE:Sogna amica mia, quanto vuoi, come vuoi e dove vuoi. Tu hai una capacità d’intuito molto, ma molto sviluppata. Tienine conto quando c’è da fare qualche affare o da conoscere persone nuove. Il tuo intuito è come un mantello che ti ricopre le vesti e la pelle nuda. Forza amica mia, forza che ce la fai a realizzare ciò che vuoi.

BILANCIA: Se non torna non l’aspettare. Se non ti dice ti amo non lo chiedere. Se, se ed ancora se. Troppi se nella tua vita mia cara. Troppi, decisamente troppi. E con quei se giustifichi tutto fermamente. Basta, davvero basta. Ma non capisci quanto ti umili in questo modo? Se non lo hai ancora capito, sei diventata il suo zerbino con questo tuo atteggiamento. Tu narratrice di favole, scrivine una per te, ma scrivila tu, non la far scrivere da altri (e questo vale sia per le donne che per gli uomini di tutte e tre le decadi della bilancia).

SCORPIONE: Fatti pagare. Fatti valere. Metti tutti in croce se è necessario perché a te in croce ti ci hanno messo all’infinito. Reagisci mio caro. Non lasciarti piantare chiodi su mani e piedi. Non sei il personaggio di cristo! Accidenti a tutto quello che ti hanno insegnato sin da bambino! Reagisci. Agisci e reagisci. Sei un uomo mio caro. Sei una donna mia cara. Non un essere mitologico. Ci siamo intesi?

SAGITTARIO: Il sagittario non ama leggere. Al sagittario piace sentirsi raccontare una storia, meglio una favola dove lui ci si può immedesimare in toto. Lui sarà sia la principessa da salvare, sia il cavaliere che salva la principessa. E sarà sempre e comunque il re incontrastato di un trono ricco d’oro e d’argento. Lui avrà i suoi sudditi, perché lui adora avere sudditi che gli obbediscono, ma che soprattutto lo adorano. E quanta paura sente nel cuore quando tutto ciò non avviene nella sua tiepida realtà di uomo poco arrivato e di donna maltratta. Già, perché molte sono le donne sagittario che sono maltrattate e uomini sagittario che credono ancora di essere dei re…purtroppo.

CAPRICORNO: Quando lo spirito ed il corpo si incontrano si scatena una guerra senza limiti. Una guerra dove il capricorno sguaina prontamente la spada del potere. E che credevate che sguainasse la spada del sentimento o dell’amore? Ma non ci dovete nemmeno pensare! Lui di sentimentalismo ne riempie l’aria, ma solo l’aria, per il motivo che basta guardarlo bene per comprendere che a lui tutto questo sentimento gli fa gioco. Un gioco in fondo crudele che io chiamo semplicemente: usura.

ACQUARIO: Sembra che provi compassione ed empatia per ciò che capita intorno a lui. Per una notizia che magari sente al telegiornale, per, per ed ancora per…Io tutta questa compassione ed empatia non la trovo nell’acquario. Sta fingendo forse? Ma si, forse si, perché lui deve dimostrare di essere come gli altri per una fottuta paura di non essere accettato per ciò che è veramente. E questo potrebbe anche andar bene mio caro, ma quando sei solo, perché ti vergogni di essere molto diverso da quello che dimostri?

PESCI: Le idee sono come le stelle che non si spengono quando il giorno scende ad eliminare la notte. Le idee sono come delle lucciole che vivono anche quando a tutti sembrano che siano morte per mancanza d’aria e di energia. Oggi è una giornata brillante di idee di canzoni e di musicalità, che raggiungerà il vertice di un cuore innamorato di poesia, d’amore e di tanta, tanta solidarietà umana. Bello, molto bello incontrare un pesci. Bellissimo.

