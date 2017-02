Oroscopo del Giorno Giovedì 9 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Giovedì 9 Febbraio.

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi, è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste.

ARIETE: Capita di vedere e prevedere anche le più piccole cose, ma l’ariete distratto come è in questo periodo non vede nemmeno la punta dei suoi piedi che vanno avanti ed indietro senza sosta alcuna. Sembra un appeso il nostro amico. Sembra stia attendendo il momento opportuno, ma di cosa non ci è dato di sapere. Sorprese in arrivo per lui.

TORO: In questi giorni state tentando di prendere tutto alla leggera, con sottile superficialità. E fate anche bene visti i momenti bui che avete trascorso e che purtroppo vivete ancora. Che li viviate per via di un amore non corrisposto o di un lavoro a cui non vi è data ancora risposta o per il tipo di famiglia che non rispecchia i vostri desideri. Fate bene ad alleggerirvi un pochettino perché in questi giorni, senza offesa alcuna, mi sembrate il gobbo di Notre Dame tanto camminate ricurvi.

GEMELLI: Oh diavolo, ma chi vi ha sconvolto i piani? Siete in preda al terrore più nero ed è inutile dirvi che siete sotto un attacco di panico perché qualcuno si è intromesso in ciò che avevate in mente. Cerchiamo di allentare un pochino la presa del controllo per favore? E poi tutto si sistema, basta soltanto un po’ di morbidezza nei vostri confronti. Ma ve la dovete dare voi, non potete sempre chiedere aiuto e conferme in momenti così. Ma quando imparate a camminare sulle vostre gambe?

CANCRO: Si dice spesso che dopo un temporale torna il sereno. Mica vero. Mica è sempre così. Eppure il cancro ci crede in questo detto e se lo ripete spesso in questi giorni, dove ci sono nuvole su nuvole per via di una crisi dovuta ad un rapporto di coppia che state portando avanti con fatica. Voi e la persona accanto a voi. Ma porca miseria, che ci vuole a mettersi seduti a tavolino e parlarne? Se l’amore è finito, è finito. Punto e a capo.

LEONE: L’indirizzo lo ha. Il numero del tuo telefono anche. E allora che aspetti lì come un papaverino a cui cade la corolla a testa in giù? Datti una mossa mio caro leoncino dal pelo fulvo e dritto. Datti una mossa per piacere. Non lo hai ancora capito? Ma si che lo hai capito, ma tu non ti arrendi mai nemmeno di fronte all’evidenza. Oh fai un po’ come ti pare, ma le occasioni ti passano davanti al naso e solo perché tu sogni un riavvicinamento.

VERGINE: Non puoi chiedermi di spiegarti l’amore, di cosa sia per me questa parola così troppo usata da menti qualunquiste. Non puoi, né devi chiedermelo. Devi solo accettare il fatto che io sia diversa da te e che non mi va di spiegarti la mia diversità. Sono stata chiara? E la vergine oggi è così. Decisamente decisa a rispettare il proprio silenzio perché cosi stanca di dover parlare con l’idiozia umana. Si è ritirata in un angolo e per il momento rimane lì.

BILANCIA: E quando l’amore è assente, si tende ad idealizzare l’amore stesso, non rendendosi conto di star prendendo un grande abbaglio con il rischio di incontrare qualcuno e di rivestirlo con i suoi stessi sogni ed ideali, per poi ritrovarsi con il sedere a terra a piangere e a disperarsi. Amica bella, se tu non comprendi che l’illusione te la sei data da sola, io non so proprio cosa aggiungere. Su, coraggio. Esci e basta piangere per favore.

SCORPIONE: Capita molto più spesso di quello che pensiamo, che le nostre emozioni prendano il sopravvento su di noi. Capita anche di incontrare persone poco incoraggianti con i loro modi di fare. Capitano tante cose nella vita che noi non ci aspettiamo. Basta saperle prendere con leggerezza e non con tutta l’amarezza che tieni addosso in questi giorni. Ciao bello.

SAGITTARIO: A volte quando faccio l’oroscopo di un sagittario mi viene un pò di malinconia perché con lui puoi parlare soltanto di lavoro, di piacere e forse, ma dico forse, di famiglia poco acquisita. E’ monotono il sagittario se lo guardiamo bene. E la monotonia a me non piace. Ma ora non pensiate che a me il sagittario sta antipatico, tutto d’altro invece. E’ ironico il sagittario ed anche sagace. Ma la sua ironia la usa a volte per denigrare gli altri concludendo poi con un: “ma io scherzavo”! Mica vero che scherzava, mica vero..

CAPRICORNO: Vi capita di avere dei momenti in cui relazionarsi con gli altri vi resta davvero molto, ma molto ostico. E quando quei momenti vi capitano, voi invece di oltrepassarlo quell’attimo che fate? Vi allontanate. Iniziate a trovare tutti i difetti possibili ed immaginabili su quella o quelle persone come scusa per non essere riuscito a fare un passo in più verso il mondo esterno. Siete degli orsi accidenti, ma proprio dei grandissimi ORSI.

ACQUARIO: Ci passa sopra a quella notizia. Non la vuole sentire né ascoltare, né farci un pensiero sopra. Ci passa intorno, poi però pensa di aver sbagliato. Ma non torna indietro. Si accuccia su se stesso e con una lacrima vorace si asciuga gli occhi mentre la sua vocina interiore gli ripete che è uno stupido quando si comporta così. Ma lui zittisce quella vocina e prosegue per la sua strada che, in questo momento, è irta di difficoltà. Ma tu non cambiarla mi raccomando, accidenti alla tua testardaggine.

PESCI: Si beve per noia. Si mangia per noia. Si guarda un programma per noia. Si esce per noia. E tu mi hai rotto le scatole con tutta questa noia che getti addosso agli altri come se gli altri avessero sempre colpa dei tuoi atteggiamenti, a volte davvero noiosi ed antipatici. Oggi è una giornata un po’ così, fra le righe di un pensiero noioso come sei in questi momenti.

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

Per info:

website: www.njara.it

e mail: njara@njara.it

cellulare: 333-2922274 / 340-8821023 / 324-6852756