Oroscopo del Giorno Venerdì 10 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Venerdì 10 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: Oggi darete prova di molta maturità. Riuscirete a portate la pace fra due persone alle quali volete bene. Ma andrete anche oltre. E’ da un po’ che avete deciso di rivoluzionare la vostra quotidianità, ma non è questo il momento di farlo. Vi prego attendete ancora un po’, altrimenti saranno guai per il vostro umore che è già sovvertito di suo.

TORO: Giornata piuttosto serena per questo toro che riceverà una buona proposta di lavoro che lo condurrà verso l’estero e questa conduzione gli permetterà di riflettere su ciò che ha adesso e su chi ha intorno adesso. E lo sappiamo vero amico mio, che è da tempo che vuoi prendere quella benedetta decisione?

GEMELLI: Scrivimi di te. Parlami di te. Suggeriscimi ciò che debbo o non debbo fare. Oh bello, vuoi anche che ti si prenda per mano e ti si conduca da qualche parte? Ma da solo non sai proprio camminare né combattere quella quotidianità che porti avanti, nonostante ti sia stato detto milioni di volte di abbandonare? E allora basta, io non ti dico più niente se non ARRANGIATI.

CANCRO: Oggi il nostro amico esploderà parecchie volte in attacchi di collera. Una collera in realtà, più rivolta verso sé stesso e verso il destino se cosi vogliamo dire. Ma i suoi attacchi saranno rivolti verso gli altri. Ah amico mio, così non si fa, cosi proprio non si fa.

LEONE: E spalanchiamo le porte all’attesa. Attesa poi di cosa mica si è capito bene. Ma lui vuole festeggiare questa attesa. Oh ma chi te lo impedisce di festeggiare mio caro? Ah la scaramanzia che ti porti addosso sin dalla nascita. Ma che ti frega della scaramanzia? Tu festeggia e basta e rimani in silenzio su ciò che vuoi festeggiare. Ok?

VERGINE: La vergine ne incontra sempre una di persona che somiglia a qualcuno che ha conosciuto e che gli sta antipatica a prescindere. Oggi è una di quelle giornate dove lei cammina spedita e sicura e.. ecco una persona saccente e prolissa. Ma piccola cara, non ti puoi innervosire per questo. Ce ne sono troppi di cloni a questo mondo. Tu fregatene. Alza la testa e percorri la tua strada. Novità in arrivo.

BILANCIA: Qualche momento di stress emotivo che riuscirete a sopportare e ad oltrepassare solo se rimarrete calmi. Mi raccomando, non accettate provocazioni. Non rispondete fuoco col fuoco. La calma a volte è la migliore amica vostra e la peggior nemica di chi vi vuole con il sedere per terra. E con il sedere a terra ultimamente ci siete stati parecchio e vi hanno anche dato calci invece di aiutarvi a rialzarvi. Quindi…fate un pò voi.

SCORPIONE: Pensieri confusi e confusionari. Straordinaria vitalità per lo scorpione odierno. Una vitalità che conosce finalmente la parola IMPRENDITORIALITA’. Fanne buon uso mio caro di questo, mi raccomando, e non dare ascolto a chi ti vuole vedere sempre e solo a terra.

SAGITTARIO: Ogni tanto pensate al vostro di portafoglio e non guardate sempre in quello degli altri. Su belli che ce la fate a venir fuori da quella trappola che vi è stata indotta da chi non ve lo aspettavate proprio per niente. Giornata di umore in subbuglio e non solo. Ma è una giornata che vi induce a parlare troppo e male di persone che non vi hanno fatto nulla!

CAPRICORNO: E’ vitale ed anche oltremodo simpatico oggi il nostro amico. Un capricorno che comunque è vulnerabile nei sentimenti. Un capricorno che vorrebbe conquistare il mondo, solo che in questo momento non riesce nemmeno a conquistarsi uno spazio di solitudine, tanto chi gli sta intorno lo pressa con delle richieste per lui inaccettabili.

ACQUARIO: Siete un pochino pigri e stanchi amici miei. Ma con queste temperature beh, tutto questo ci sta e alla grande. Sono temperature che inducono a restarsene caldi caldi sotto le coperte. E voi siete amanti di queste cose. E allora chi vi nega di farle? Ah il lavoro, ah i pensieri, ah ma perché non ci andate in quel paese? Forse lì potreste dormire di più…Chissà?

PESCI: Trattenetevi amici miei. Non siate cosi inquieti. Pensate davvero che valga la pena incrociare le braccia e mettere su quella faccia lunga che non vi rende poi cosi attraenti? Pensate davvero che non esista un altro modo per avere ciò che volete? Pensateci.

