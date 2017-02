Oroscopo del Giorno Sabato 11 Febbraio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Sabato 11 Febbraio

Il mese di febbraio è un mese ostico per molti segni, ma la sua ostilità non è malevola anzi, è un’ostilità che va a beneficio di tutti quei segni che appartengono all’acqua, all’aria e al fuoco. E quel beneficio si chiama verità scoperte, tenute troppo a lunghe nascoste..

ARIETE: A volte capita che la paura prenda il sopravvento su ciò che noi siamo in realtà. Siamo umani e non certo dei o dii o miti mitologici, anche se spesso pensiamo di essere forti arrivati ed invulnerabili. Ma non lo siamo, quindi sorpassiamo quei momenti che sono brutti brutti. Scrolliamoci di dosso quei momenti come farebbe un cagnolino dopo essersi bagnato. Su dai ariete, che ce la fai, ce la fai.

TORO: Gli trema la voce per quanto timore ha addosso nel pensiero e con il pensiero che nulla cambierà nella sua vita. Si guarda intorno ed intorno ci sono persone che non gli piacciono, che gli vanno strette e che non riesce a scrollarsi di dosso nemmeno volendo. Almeno questo pensa lui. Ma la realtà spesso è diversa dai propri pensieri e con la paura non si va avanti mio caro toro. Tu è quella che devi toglierti di torno ed una volta fatto questo vedrai che le persone si allontaneranno da sole. Credici.

GEMELLI: Qualcuno ha cantato una canzone che si chiama CHE SIA BENEDETTA. Una canzone che parla della vita. Quindi la vita deve essere benedetta. Seeee chiedetelo ad un gemelli e giuro che sarebbe capace di sputarvi in faccia, soprattutto in questo momento, dove i pensieri diventano neri e l’unico colore che spunta un pochino è il grigio. Allora su mio caro, nessuno ti dice che devi benedire la vita. Non diamo ascolto alle canzoni, soprattutto quando sono retoriche. Dai un passo, poi un altro ancora e nel frattempo tu vivi, ma non la vita. Vivi e basta.

CANCRO: E allora perché? Perché le situazioni non diventano più leggere? Perché non ho accanto chi amo davvero? Perché? E va avanti così all’infinito, fin quando un giorno si siederà e scoprirà di essersi ingannato da solo. E questo non è bello e nemmeno buono. Il cancro non sta attraversando un buon periodo e lui lo aggrava ponendosi domande su domande, lasciando libero spazio alle sue illusioni, e sottolineo LE SUE ILLUSIONI.

LEONE: Quante parole spreca il leone quando ci si mette. Un leone un po’ arrabbiato. Un leone un po’ deluso. Un leone che parlerà in modo diverso, ma deve trascorrere ancora un po’ di tempo. Abbi pazienza mio caro amico, abbi pazienza perché tu sai benissimo quanti errori anche di valutazione hai commesso per la troppa fretta. Oggi è una giornata un po’ fra le righe, ma passerà perché è solo una giornata e nulla più.

VERGINE: E la vergine non è da meno del leone e forse di qualsiasi altro segno in cui la paura regna sovrana. Ogni tanto ritorna a volerle far compagnia. Una compagnia che lei disprezza tantissimo, ma di cui non riesce proprio a liberarsi come vorrebbe. Ma ora amica bella, tu inizi a saperla gestire questa struggente paura che si insinua da per tutto come un vecchio ragno che non vuole morire. Su bella, su fatti coraggio che tu sei vincente e a breve lo scoprirai appieno.

BILANCIA: Ascoltami. Ascoltami e non fiatare. Non pronunciar parola, accidenti a te! Ce l’hai fatta a farmi male. Ce l’hai fatta. Sei contento/a adesso? Adesso che mi vedi soffrire, star male, piangere. Sei contento/a? E continua cosi la nostra amica, ma è davanti allo specchio, non davanti alla persona a cui vorrebbe urlare queste parole, magari piantandogli/le i pugni sul petto per far ancora più male. Tutto quel male che lei sente addosso in questo momento. Mi spiace mia cara. Mi spiace davvero. Un abbraccio.

SCORPIONE: E ti diranno tante parole per convincerti a fare quel passo che tu non vuoi fare in questo momento. Turati le orecchie scorpione mio. Chiudi gli occhi, non lasciarti trasportare dalle convinzioni di chi ti vuole solo usare. Fuggi. Scappa. Corri scorpione mio, corri e non fermarti sin quando il cuore non ti sembrerà scoppiare in petto. Poi fermati. Piangi pure tutte le tue lacrime. Urla la tua disperazione al vento e lascia che lui allontani tutto il tuo malessere da te. Ce la fai amico mio. Ce la fai.

SAGITTARIO: Lasciali dire. Lasciali parlare e mentre loro dicono e parlano, tu continua a fare la tua vita senza tendere l’orecchio per recepire solo cose che ti farebbero soltanto male. Ed ora amico mio, divertiti. Vai in giro e parla. Ma parla tu e parla di tutto e di niente. Imbroglia chi ti vuole a terra con gli sguardi perché i tuoi sguardi sanno essere davvero micidiali quando occorre ed in questo momento e con quella persona in questo momento occorrono davvero tanto.

CAPRICORNO: Non si deve mica litigare per forza miei cari amici del capricorno. Eppure sembra che in questo periodo se una litigata al giorno non ci scappa voi ci state quasi male. Ah chi vi capisce è bravo. E pensare che a voi litigare non piace nemmeno un po’. Vi piace scatenare parole questo si, ma di litigare no. E allora perché in questo momento cercate la lite come se fosse il vostro pane quotidiano?

ACQUARIO: Guarda in alto, poi lo sguardo gli scende verso il basso. E’ triste oggi il nostro amico perché..beh diciamolo pure senza remore smentite..è..Ah ah sto scherzando. Oggi è una bellissima giornata per voi. E datemi corda ogni tanto e sopratutto giocate, giocate, giocate. Non perdetevi nell’inutilità della quotidianità, ok?

PESCI: Esigente. Parsimonioso. Un po’ nervoso e fra le righe di tanti discorsi che per lungo tempo si è tenuto accovacciato dentro di se. E’ ora di esplodere mio caro. In un modo o in un altro è ora che tu non trattenga più quel fiume di parole anche incandescenti che hai nel tuo animo.

