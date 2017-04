Torte nuziali di lusso: le torte più costose dei matrimoni vip

Terza posizione : Liza Minelli e David Gest. Per un matrimonio durato appena 16 mesi, la coppia scelse una torta alta quasi tre metri, in bianco e nero. Anche questa, decorata con fiori e rose di zucchero e foglie d’argento. Il prezzo fu di 40mila dollari .

Quarta posizione : Eddie Murphy e Nicole Mitchell. Si sposarono nel 1993, a New York. Scelsero una torta altissima, decorata con numerose rose di zucchero in tonalità pastello. Pagarono 25mila dollari .

Quinta posizion e: Kim Kardashian e il giocatore di NBA Kris Humphries. Per il loro brevissimo matrimonio, i due sposi hanno pagato 20mila dollari per una torta altissima, in bianco e nero. I gusti? Vaniglia, cioccolato e crema di burro.

Le celebrità sono a conoscenza di tutto ciò. Per questo scelgono sempre torte chic e di lusso , in grado anche di soddisfare i palati più fini. Le loro soluzioni, originali, innovative e spesso anche spettacolari, hanno però un costo.

È difficile scegliere la torta di nozze perfetta, quella che ”sposi” la personalità degli sposi con il gusto degli invitati. È una scelta ardua in quanto rappresenta un particolare che verrà ricordato insieme al matrimonio. Insomma, le torte nuziali non vanno sottovalutate.