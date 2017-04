Extraordinary Experience: un’esperienza più unica che rara

Four Seasons propone una Extraordinary Experience per ogni città o luogo in cui ha sede un suo albergo.

Extraordinary Experience è l’innovazione nel sistema turistico. Una catena di alberghi di lusso come Four Seasons propone vere e proprie attività straordinarie, di quelle che è possibile fare solo una volta nella vita. Ci sono circa 50 di queste esperienze in giro per il mondo, ognuna specifica del luogo in cui è proposta.

Volete degli esempi? Eccone alcuni di seguito.

Una passeggiata sul dorso di un elefante, in Thailandia. È una proposta che si rifà alla maggior attrazione turistica della regione thailandese. Questa esperienza prende il nome di “Golden Triangle elephant trek”.

Per chi desidera rilassarsi, l’albergo di Shangai offre un’intera suite con enorme piscina che guarda sullo skyline della città.

In Messico, terra di antiche tradizioni e rituali, è possibile rivivere un’antica storia durante una cerimonia azteca con il fuoco.

Per chi è appassionato di sport, a Santa Barbara è possibile giocare a pallavolo con il supporto di una giocatrice olimpica pluripremiata.

Per gli amanti del cinema è consigliata l’Extraordinary Experience di Beverley Hills. Qui si rivive il film Pretty Woman, come essere all’interno del film.

Alle Maldive esiste un’isola privata, di proprietà di Four Seasons. È quindi possibile passare alcuni giorni, in privato, su quest’isola. Nessuno può disturbare la propria privacy ed il proprio silenzio.

Extraordinary Experience è anche volare con un jet privato e godere di ricche culture, paesaggi e cucine in nove diverse destinazioni della stessa tratta.

A Praga si può godere di uno spettacolo privato al Teatro dell’Opera. Le quinte si aprono solo per i clienti. Tutto ciò, nella privacy del meraviglioso teatro del XVIII secolo.

Christopher Norton, il vice presidente esecutivo del prodotto globale di Four Seasons, ha rivelato che ogni Extraordinary Experience è stata scelta e valutata dal team dell’albergo in questione. Ha anche detto che quest’iniziativa ha preso piede dal momento che è risaputo che ogni viaggiatore di lusso cerca, all’interno della sua vacanza, un momento memorabile e unico al mondo.