Armani dolci di Pasqua 2017: idee regalo di lusso

Il dolce di punta è sempre e comunque l’ Uovo di Pasqua . Armani lo propone al 75% fondente, o al cioccolato al latte. Ogni uovo è griffato, con l’incisione della lettera A sulla sua superficie. Ovviamente, ognuna di queste contiene una sorpresa, come tutte le uova di Pasqua che si rispettino. Al loro interno, l’azienda ha posto regali firmati Armani , per i clienti glamour.

Sono creazioni sofisticate, nel gusto e nella confezione. Per la linea Easter 2017 , infatti, è stata scelta una fantasia floreale per il packaging. È delicata, dallo sfondo blu e viola, con particolari rosa cipria e bianco. Questi sono anche i colori della collezione donna primavera/estate 2017 proposta da Armani.