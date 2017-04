Borsa Gabrielle, la nuova proposta firmata Lagerfeld per Chanel

Ispirazione è il porta binocolo , popolari negli ippodromi. Non bisogna infatti dimenticarsi che Coco avesse un debole per il guardaroba maschile, trovandolo confortevole ed elegante. La struttura della borsa è montata su una base rigida termoformata, il corpo è leggero e morbido. Questo contrasto crea stabilità e permette alle donne di trovare facilmente i loro effetti personali .

Anche questa segue il principio di comodità tanto caro alla fondatrice della maison. Accompagna la silhouette e non la ostacola, anzi la libera da qualunque impedimento del movimento naturale del corpo. Il cinturino regolabile permette di indossarla in tre diversi modi : o sulla spalla, o a bandoliera sul corpo oppure in entrambi i modi allo stesso tempo.

Tutti conoscono la 2.55 di Chanel . Una borsa a tracolla che rivoluzionò la quotidianità femminile. Liberò per sempre i movimenti delle donne. Non rappresentò più un ostacolo alla naturalità delle movenze. Una rivoluzione, appunto. L’incontro tra modernismo ed eleganza. Karl Lagerfeld decide oggi di omaggiare “Coco” con la borsa Gabrielle. Che sia un’altra tracolla che farà la storia?