I gioielli di Kanye West: la novità 2017 del rapper americano

I gioielli di Kanye West, famosissimo rapper americano e designer collaboratore di importanti brand, sono apparsi online solo da qualche giorno e già tutti ne parlano.

Prima la collaborazione con Adidas, poi la linea beauty. Quest’anno? L’oro. Stiamo parlando dei gioielli di Kanye West. Una nuova collezione firmata Yeezy dinamica ed elegante del famosissimo rapper americano, marito dell’ereditiera Kim Kardashian.

Kanye avrebbe collaborato con Jacob Arabo (conosciuto nel mondo dell’hip-hop) come Jacob the Jeweler, per realizzare 12 pezzi di gioielleria. Sono una serie di collane ed anelli, tutti realizzati interamente in oro 18k. Come ben si sa, Kanye West non è Kanye West per la sua semplicità o banalità. Così, ha creato la sua linea di gioielli ispirandosi a qualcosa che egli ritiene “unico ed inimitabile”: l’arte italiana.

Precisamente ha fatto riferimenti all’arte fiorentina del XIV secolo. Si dice che ciò che lo ha colpito tanto di questo periodo sia il bassorilievo di Donatello. Ed ecco subito che i suoi pezzi diventano vere e proprie opere d’arte, con prezzi da capogiro.

La collana “protagonista” della collezione vale 12.300 euro, mentre il pezzo meno costoso è un anello da 1.400 euro.

Kanye, in un’intervista fatta a Vogue, rivela che il suo intento primario era di creare qualcosa che “rappresentasse l’amore senza tempo”. E se il tema principale è l’amore, non poteva che essere sua moglie la sponsor ufficiale, la “vetrina di allestimento”.

Kim Kardashian ha infatti iniziato ad indossare i pezzi della linea già dal 2016. In occasione degli MTV AWARDS di agosto e dello show parigino di Givenchy a ottobre, si è fatta ritrarre da milioni di fotografi con indosso i gioielli di Kanye West.

Non è stata una mossa stupida, dato che la coppia è una delle più seguite sui social media al mondo e Kim Kardashian una delle figure femminili dominanti del nostro tempo.