Hotel Eden: a Roma riapre l’hotel di lusso amato da Fellini

Non resta che immergersi in questo vero e proprio “paradiso” del lusso .

L’Hotel Eden a Roma si situa a metà strada tra Piazza di Spagna, Villa Borghese e Via Veneto. Le camere al suo interno sono ora 98 (prima 121) e vanno da un costo di 800 euro a notte ad un massimo di 15mila euro per la Penthouse . Questa è una suite a cui si giunge solo attraverso ascensore privato. Combina l’eleganza e la raffinatezza del design contemporaneo con lo stile tipico degli anni Trenta e Quaranta. La Penthouse Suite Bellavista è composta da una camera da letto, uno studio, un soggiorno ed un bagno in marmo. Dal nome, si evince la possibilità di godere di un ottimo panorama: Trinità dei Monti .

Tanti erano i nobili o i personaggi d’importanza internazionale che lo frequentavano. La Principessa Maria di Borbone , Re Alfonso XIII di Spagna, Umberto di Savoia , Gabriele D’Annunzio ma anche Louis Vuitton, Bulgari, Ingrid Bergman e Fellini . Quest’ultimo, scelse questo albergo come luogo in cui rilasciare le interviste. La Bergman, addirittura viveva nell’Aurora Terrace Suite.