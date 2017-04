Oroscopo del Giorno Mercoledì 19 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Mercoledì 19 Aprile

ARIETE: Accrescere le tue aspettative non ti rende più produttivo, anzi. Le tue ambizioni potrebbero portarti solo alla delusione e al fallimento. La tua natura da dominatore cerca oggi una presa sul mondo reale, ma attento: qualcuno potrebbe sentirsi offeso dalla tua esibizione di potere. Tuttavia, delle parole ben ponderate potrebbe far ri-scivolare le dinamiche a tuo favore. Newton disse: “Il tatto è l’abilità di fare il punto della situazione senza farsi dei nemici”.

TORO: Oggi sei molto deciso e non accetti alcun no come risposta. Paradossalmente, più sei deciso oggi più ostacoli dovrai superare per raggiungere la soddisfazione. Sembra quasi come se fossi su delle montagne russe senza fine, e potresti stancarti velocemente di essere coinvolto in un dramma dietro l’altro. Ma è solo il tuo atteggiamento che necessita di essere aggiustato: ogni situazione instabile dovrebbe essere vista come un’opportunità, non una crisi!

GEMELLI: Oggi sei come un cane con l’osso: non hai voglia di fare nient’altro fino a quando non ti sentirai bene e pronto. Però stai attento, perché le tue idee potrebbero non essere così brillanti come credi. Sfortunatamente non sei nel mood di giungere a compromessi, e sembra che non ci scenderai senza una discussione. La scrittrice Chester Karrass scrisse “Non ottieni ciò che meriti, ma quello che patteggi meglio”.

CANCRO: Sei quasi certo che qualcuno stia cercando di controllare le tue azioni di oggi. Comunque, non è possibile stabilire dove finisce il tuo pensiero razionale e dove inizia la tua paranoia. Non c’è niente di sbagliato nel rimanere cauti: stare attenti ai segni intorno a noi può infatti aiutarci a rimanere sulla giusta strada. Lascia che le tue credenze assecondino i fatti, se vuoi risultati.

LEONE: Pianificare la tua giornata alla mattina presto non ti fa bene. Sfortunatamente, la tua agenda personale potrebbe non funzionare se qualcuno ti viene contro ogni volta che può. Comunque, tu non sei il tipo che trasforma un piccolo battibecco in una grande discussione, quindi lascia perdere. Mantenere l’oggettività non è sempre semplice, me ne rendo conto. Ma del resto, Platone scrisse “L’opinione è a metà tra l’ignoranza e la conoscenza”.

VERGINE: Esprimere i tuoi sentimenti è davvero importante per te, oggi. I sentimenti ti tengono a galla. Sfortunatamente le tue parole susciteranno reazioni che non sono d’aiuto, nel tuo caso. In ogni caso, ti consiglio di preoccuparti solo quando si presenta il problema, o la negatività si impossesserà di te.

BILANCIA: Casa tua è come un focolaio di emozioni non espresse. Non vuoi perdere niente di ciò che sta succedendo, ma non vuoi nemmeno essere coinvolto in situazioni sabbiose. Hai la capacità di entrare ed uscire dalle conversazioni ogni volta che vuoi. Prendi spunti dagli altri: ti renderanno consapevole del momento migliore per uscirne. Smettila di dire che non sai cosa fare, certo che lo sai, devi solo ascoltare il tuo intuito!

SCORPIONE: Non hai paura di appoggiarti alla situazione, che oggi sembra molto più stabile. Comunque, non ti senti sempre a tuo agio nel rivelare la tua vulnerabilità. Vai oltre il tuo imbarazzo, inizia con qualche “bocconcino” di informazione. Nella comunicazione, del resto, conta di più ciò che non si dice rispetto a ciò che viene detto.

SAGITTARIO: Nonostante sembri proprio che la primavera sia arrivata, tu non sei pronto alla nuova stagione. Stai ancora seguendo un vecchio progetto e non vuoi seguire gli orari di nessun altro. Il futuro ti tira la manica, eh? A volte l’unica cosa di cui hai bisogno è un nuovo inizio, ma l’unico segreto per avere successo è di essere pronto per quando si presenterà l’occasione.

CAPRICORNO: Sembra che la gente ti eviti, oggi, lasciandoti perplesso a pensare a cosa hai fatto di sbagliato. Il problema sono le tue emozioni attuali. Il tuo comportamento è estremamente volubile quando ammetti i tuoi sentimenti. Comunque, le tue più grandi esplosioni arrivano quando hai trattenuto i sentimenti per troppo tempo. Non aspettare troppo, svela i tuoi sentimenti ora che sei ancora in tempo!

ACQUARIO: Sei solito stupire gli altri con il tuo carattere estroverso. Le persone sono solite a reagire in due modi diversi. Il primo è che sono euforici per il tuo senso di finalità. Il secondo è che i tuoi più grandi fan proiettano le tue parole nel futuro e si lasciano ispirare. Fortunatamente, i tuoi amici si sentono costretti ad incoraggiarti nelle tue avventure. Tutto è possibile, una volta che hai deciso qualcosa.

PESCI: Hai lavorato molto per i tuoi social-media.Che tu posti foto o eventi, è quasi impossibile sedersi sul margine ormai. Puoi anche essere tanto coinvolto, ormai, da perdere la cognizione del tempo. Comunque, la tua costante vigilanza ti aiuta a prevenire il dover recuperare dopo.