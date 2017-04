Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento per eccellenza

Da più di un secolo esiste il Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento più desiderato dalle donne del pianeta.

Sono ormai 131 anni che viene prodotto il Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento per antonomasia. Prodotto storico e di punta del marchio di gioielli Tiffany&Co., questo anello conserva ancora oggi qualcosa di speciale. È conosciuto e desiderato dalle donne di tutto il mondo, in quanto simbolo dell’amore vero ed eterno da, letteralmente, un secolo.

Potrebbe esistere un anello di fidanzamento più lussuoso? Più bello? Anche i film ne parlano e ne hanno sempre parlato. La motivazione è che il Tiffany Setting è un anello unico: nonostante sia “semplice”, non può essere imitato.

Si tratta di un solitario, con base in platino e diamante da una caratura variabile tra 1.5 e i 2.5 carati. La montatura a sei griffe è stata ideata per permettere al diamante di elevarsi e risplendere maggiormente. Nel 2016, anno del suo 130esimo compleanno, ne è stata presentata una versione con diamante che potesse raggiungere i 6 carati.

Ciò che rende l’anello di fidanzamento ancora più prezioso è la consapevolezza che sia stato interamente prodotto a mano. La produzione artigianale dell’anello dura circa un anno: da quando viene trovato il diamante al suo completamento.

Il diamante viene trattato solo dagli artigiani addetti ed esperti, che lavorano per Tiffany&co. Il diamante viene tagliato manualmente, lucidato manualmente ed inserito nella base di platino manualmente.

La lucentezza del Tiffany Setting non è mai stata eguagliata da nessun altro anello, prima d’ora. Sarà per la montatura a sei griffe o per l’ottima qualità del diamante in sé. Fatto sta che non esiste un altro anello di fidanzamento comparabile a questo.

Famoso, bello, lussuoso, prodotto artigianalmente ed estremamente luminoso. Tutti questi fattori hanno contribuito al suo successo, che dura da più di 130 anni.