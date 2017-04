BMW HP4 RACE: moto da corsa limited edition

BMW HP4 RACE: purosangue da corsa limited edition

BMW Motorrad ha presentato la nuova BMW HP4 RACE. Si tratta di moto da corsa in edizione limitata, dove hightech e innovazione offrono le massime performance in pista.

Non per niente, se guardiamo motore ed elettronica, la BMW HP4 RACE raggiunge il livello delle attuali moto da corsa ufficiali del Campionato Superbike. Grazie al telaio in fibra di carbonio, poi, le supera addirittura nella ciclistica visto il peso di soli 171 kg.

Carena in carbonio, coperchio scatola filtro aria e sella verniciati nei colori BMW HP Motorsport e serbatoio in alluminio spazzolato a mano e rifinito con una vernice trasparente estremizzano al massimo un look tipico da moto sportiva.

BMW HP4 RACE: la ciclistica

Il telaio, dal peso di soli 7,8 Kg, è un monoscocca in fibra di carbonio con reggisella autoportante. Nello stesso materiale anche i cerchi che consentono un risparmio di peso del 30% rispetto a quelli in lega fucinati tradizionali.

La ciclistica è completata da una forcella upside-down FGR 300 e un monoammortizzatore TTX 36 GP Öhlins, (come sulle moto Superbike e MotoGP) e un braccio oscillante in lega leggera, utilizzato nel mondiale Superbike.

L’impianto frenante vede all’anteriore la presenza di pinze Monoblocco Brembo GP4 PR racing con dischi in acciaio Racing T-Type da 320 mm di diametro e 6,75 mm di spessore.

BMW HP4 RACE: motore e sistemi elettronici

La BMW HP4 RACE è spinta da un motore abbinato a un cambio da competizione Closeratio con rapporti tarati in base alle specifiche del Campionato mondiale, in grado di erogare una potenza di 215 CV a 13900 g/min. e una coppia massima di 120 Nm a 10000 g/min.

La moto è equipaggiata con una serie di sistemi elettronici di regolazione e di assistenza e di un impianto elettrico ottimizzato, sviluppato appositamente per le corse.

Il 2D dashboard con memoria dati leggibile (2D logger) fornisce tutte le informazioni necessarie. Dynamic Traction Control DTC, Engine Brake EBR e Wheelie Control, con avviso acustico, offrono una serie di tarature a seconda del percorso e alle condizioni del fondo stradale. I sistemi sono programmabili secondo le richieste del pilota e permettono di sfruttare al meglio tutto il potenziale dinamico della moto. In aggiunta abbiamo il Pit-Lane-Limiter per rispettare i limiti di velocità nella corsia dei box e il Launch Control per partenze da corsa ottimali.

BMW HP4 RACE: prezzo

Costruita in soli 750 esemplari da un piccolo team specializzato, la BMW HP4 RACE verrà venduta in Italia a 80.000 euro.