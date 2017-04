Burj Al Arab: hotel di lusso e terzo albergo più alto al mondo

Esiste anche un ristorante sottomarino . È dominato al centro da un acquario imponente, abitato da pesci esotici che nuotano sopra le teste dei clienti. Questo ristorante è conosciuto in tutto il mondo, piazzandosi nelle liste dei migliori ristoranti al mondo per location e portate.

All’interno del Burj Al Arab ci sono piscine di lusso , Spa, boutiques con i brand più prestigiosi e conosciuti. Sul tetto, un campo da tennis in cui i clienti possono giocare e sfidarsi. La struttura propone anche lo spazio per il gioco più elegante e di lusso in assoluto: il golf .

Si trova su un’isola artificiale, a 15 km dal centro della città. Di fronte a sé di estende una spiaggia indimenticabile, che ricorda quelle caraibiche, quasi paradisiaca. È stato costruito a forma di vela in modo tale che la sua ombra non copra mai la spiaggia.

È considerato l’edificio simbolo di Dubai, per la sua forma particolare e per tutti i record che lo descrivono. La traduzione del suo nome significa Torre degli Arabi , che denota la loro ammirazione ed il loro orgoglio nei confronti di tale struttura.