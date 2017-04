Oroscopo del Giorno Giovedì 20 Aprile

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con l’Oroscopo del Giorno Giovedì 20 Aprile

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Ti piace impegnarti al massimo durante le tue giornate, sopratutto quando sei entusiasta delle tue attività. È tempo, però, di togliere il piede dall’acceleratore e di goderti ciò che ti circonda. Datti la possibilità di ambientarti alla nuova pace senza mettere troppa resistenza. La vita non è una gara di corsa!

TORO ⭐⭐⭐ TOP : Sei desideroso di importi un nuovo ritmo per passare la stagione. Nonostante credi che finirai tutto ciò che hai iniziato, la tua rigidità crescerà quando comincerai a realizzare che la tua strategia potrebbe non essere buona abbastanza. Comunque, concentrarti sulla tua forza più che sulla tua debolezza non ti permette di perseverare con un atteggiamento positivo.

GEMELLI ⭐⭐ TOP: In questi giorni la follia della vita ti darà il tempo di respirare. Nonostante tu possa apprezzare questa pace, occhio a non perdere terreno! Sembra quasi che il Cosmo stia cospirando contro di te! Ma non prendere scuse, i fatti parlano da sé!

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Fortunatamente, puoi vedere come la tua vita stia migliorando a poco a poco, anche se non credi a ciò che vedi! Inoltre, non devi più combattere per la sopravvivenza delle tue idee, i tuoi amici sono più che vogliosi di aiutarti. Accettare aiuto è una forma di forza.

LEONE ⭐ TOP: Qualcuno potrebbe sorprenderti oggi con critiche negative che potrebbero colpire il tuo status. Purtroppo, in questi casi, anche se il tuo comportamento è impeccabile è possibile che scoppi un conflitto. Non c’è bisogno che ti prendi le colpe per qualcosa che non hai fatto, ma se le tue azioni hanno in qualche modo reso la situazione peggiore, allora le scuse sono gradite.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Credi di avere un’idea migliore rispetto a tutto ciò che apparirà oggi. La tua autostima, però, non indica la giustizia dei tuoi piani. Potresti anche arrivare al punto di litigare con chiunque sia in disaccordo con te. Prenditi del tempo per riflettere e far calmare le acque.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Un flusso di nuove idee si sta aggirando nella tua mente, oggi. Il problema è che non riesci ad esprimerle perché non sei al meglio. È anche difficile fare il punto se il tuo unico obiettivo è quello di essere capita. Smettila di pensare all’opinione degli altri, non ti aiuta! Dì quello che pensi, e basta.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Una conversazione casuale può diventare un litigio, oggi, anche se il tuo intento è quello di mantenere la calma. Ricordati che le relazioni devono essere pacifiche, anche quando ti ricordi che il tuo amore per la vita non deve essere compromesso. Tutti gli altri sceglierebbero la strada più facile, ma tu, Scorpione caro, no. Tu scegli la passione, non la comodità.

SAGITTARIO ⭐ TOP: Sei sotto pressione perché le discussioni con i tuoi colleghi dovrebbero giungere ad una fine. Più cerchi di parlare di imbarazzo, più le cose diventano difficili. Sfortunatamente, fare affermazioni radicali ingigantisce il problema. Cerca di essere schizzinoso sui dettagli più piccoli, oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua forza è al rimbalzo, ed oggi sei desideroso di mostrare la tua elevata produttività. Ci saranno comunque delle discussioni che cattureranno la tua attenzione, oggi. Potresti entrarvi senza previdenza per affrontare il problema di pancia, ma la spontaneità non è con te. Aspetta che torni l’oggettività prima di pentirti di qualcosa che hai detto o fatto.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Parlare delle tue idee quando ancora sono in fase di sviluppo ti rende nervoso. Nel frattempo, speri di poter raccontare i tuoi pensieri profondi. Le tue preoccupazioni non sono però legate ad eventi correnti. Stai infatti pensando ad un fatto passato che ti ha lasciato l’amaro in bocca. Se riesci a separare il presente dal passato, sarai anche capace di guarire da una vecchia delusione.

PESCI ⭐⭐ TOP: Anche se i tuoi sogni sembrano più vividi che mai, tu non ti lasci andare. Devi ascoltare il tuo intuito e lasciarti cullare, così da risolvere i tuoi problemi mondani. Del resto, tutta la vita è una manifestazione dello spirito.