Vighi Security Doors: porte blindate di Design

Ci si sente più sicuri e più innovativi dietro alle Vighi Security Doors. Tutta la sicurezza delle porte blindate accompagnata dalla bellezza e originalità tipiche del Design.

Elemento fondamentale ed ormai imprescindibile per qualsiasi abitazione è la porta blindata. Ci si sente sicuri e protetti dietro una porta forte ed impenetrabile, non è vero? Se poi alla sicurezza della porta blindata si aggiungesse un tocco di originalità e Design, la casa diventerebbe un rifugio sicuro e di buon gusto. È questa l’idea che sta dietro alle Vighi Security Doors, ovvero le porte blindate sicure e bellissime per la tua casa.

Il progetto VIGHI Art and Design prevede un rivestimento materico realizzato da un decoratore artigiano. Così, la porta blindata diventa un pezzo unico, quasi come se fosse un quadro. Di inestimabile bellezza. Chi non vorrebbe, del resto, una porta forte, sicura ed unica al mondo? La porta di casa è l’elemento che congiunge il dentro con il fuori, ed è anche uno dei fattori che contribuiscono alla bellezza di una residenza.

Come se tutto questo non bastasse, si aggiunge che Vighi Security Doors è un progetto interamente Made in Italy. I pannelli di rivestimento sono realizzati in collaborazione con SintesiDesign. Ci sono nove diverse varianti, tutte fanno parte della cosiddetta linea Ventesimosecolo.

Queste nove tipologie di pannelli sono, a loro volta, suddivisi in tre linee. AnniTRENTA, AnniCINQUANTA, AnniSETTANTA. Questo significa che le fantasie e le colorazioni dei rivestimenti ricordano le cifre stilistiche dei tre periodi menzionati. Inoltre, dal punto di vista dei materiali di produzione, sono pelle, legno, metallo e vetro (che simula il marmo) a comporre queste fantastiche porte blindate di design.

Le porte blindate di Vighi sono un prodotto di interior design, pensato per coloro che non sanno rinunciare alla congiunzione di sicurezza ed originalità. Chi desidera distinguersi, non può che fare scelta migliore. Stiamo parlando, ancora una volta, di Design di lusso.