Castelfalfi Resort Golf and Spa: la tenuta perfetta per sport e relax

Il borgo è stato popolato da negozietti di vario genere. Tra questi, attrezzature sportive di vario genere, non mancano ovviamente gli utili per il Golf e Mountain Bike.

La caratteristica principale del Castelfalfi Resort è che cerca di non irrompere nella natura, di non creare problemi a livello ambientale. Infatti, cercano di essere autosufficienti dal punto di vista idrico, con un sistema di pozzi e tubature. Inoltre, ricava energia da una centrale termica a biomassa alimentata a cippato.

In fondovalle prende vita un campo da golf da 18 buche, immerso nel paesaggio naturale di faggi, acacie e ulivi. Gli è stato accostato un green di 9 buche, con un totale di 160 soci iscritti. Attorno a questi si sviluppano una serie di sentieri da trekking e da bici, sopratutto da Mountain bike. Del resto, cosa c’è di meglio di godersi una passeggiata o una corsa in bicicletta immersi nella natura toscana?