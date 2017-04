Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Aprile

Volete sapere in anticipo come sarà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Aprile. Scoprite quante stelle si aggiudica il vostro segno!!

ARIETE ⭐⭐ TOP: Il tuo senso del tempo è un gran casino, oggi. Non perderti d’animo, anzi cerca di focalizzarti maggiormente su fatti mondani che possono influenzare positivamente la tua vita. Cosa sta cercando di insegnarti l’universo? Sappi che una volta che hai imparato la lezione, non ci sarà più nessuna prova per te.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: È fantastico ritrovare il tuo posto nel mondo, ma non sei sicuro che tutto si stia muovendo secondo i piani. Sei infatti preoccupato che i tuoi amici possano scegliere un sentiero, in futuro, che non includa te. Le cose devono essere risolte ora, o peggioreranno soltanto. Non guardare il percorso degli altri, tu rimani delle tue idee.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è come se tu fossi ovunque. E a te piace questa sensazione di libertà fuori dalle costrizioni dello spazio. Qualcosa, ahimè, ti riporta indietro comunque. Non annoiare gli altri cercando di razionalizzare le tue vibrazioni, anzi. L’unica cosa che devi fare è rimanere aperto a nuove prospettive ed esperienze.

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Lavorare a lungo non è mai bello, ma almeno puoi dirti soddisfatto quando ripensi ai sacrifici che hai fatto per il successo. Fissare delle scadenze può rivelarsi un gioco che hai vinto, oggi. Questa volta, però, non risolvere un problema alla volta, cerca di saltare da uno all’altro. Così, almeno, non ti annoi!

LEONE ⭐⭐ TOP: Riuscirai ad uscire dal lavoro più presto del solito, così da poter stare con i tuoi amici. Hai paura di essere scoperto e di non riuscire a raggiungere i tuoi scopi. Ri considerare il piano non ha senso, tanto sai di volerlo fare, anche se la tua testa dice di non farlo. Ricordati, però, che l’integrità è fare qualcosa di giusto quando nessuno ti sta guardando …

VERGINE ⭐⭐ TOP: Hai un sacco di idee su come incoraggiare la tua carriera. Comunque, i tuoi pensieri innovativi arrivano in grappoli oggi, così da essere impossibili da realizzare. La tua intenzione di catturare un momento transitorio può trasformarsi in un’ossessione, rendendoti inavvicinabile a coloro che ti sono vicini. Ciò nonostante, la tua attuale situazione di isolamento è il risultato delle tue stesse decisioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐TOP: I tuoi risultati a l lavoro sembrano più che inefficienti oggi, ma ti assicuro che sei più d’impatto di quanto credi. Il fatto che tu non sia così connesso alle persone non significa che questo abisso sia permanente, o reale. Vale sempre la stessa regola: tratta gli altri come vorresti che loro ti trattassero.

SCORPIONE ⭐ TOP: Potresti essere punto da un insetto giocoso, oggi, che potrebbe lasciarti una sensazione di allegria e freschezza in mente. Dovresti essere meno cauto e più rischioso, nei confronti della vita in generale. Il tuo problema? Sei un maestro delle parole non dette, e schiavo di quelle che dici.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Hai un messaggio da svelare, e puoi decidere di urlarlo a squarciagola dalla cima di una montagna oppure di rivelarlo solo a qualche persona. Le tue notizie sono importanti abbastanza da farle sapere a tutti. Hai paura di svelare le tue novità quando queste non si sono sviluppate del tutto. Prenditi del tempo.

CAPRICORNO ⭐⭐TOP: Sei più contento quando hai sotto controllo il tuo ambiente, mentre tendi a ritirarti emotivamente quando ti trovi nel mezzo dell’incertezza. Non sai come risolvere i problemi per come li conosci, quindi te ne vai sempre prima di iniziare. Devi essere più responsabile e realistico, credere che ce la puoi fare: solo così non sarai mai deluso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Più in là riesci a guardare nel tuo futuro, più grande sarà il tuo successo. Esercita la tua intelligenza e ferma il tuo operare. Usa questo tempo per riflettere sui tuoi metodi e per capire se stai facendo tutto nel modo corretto. Del resto, è sempre una vittoria sapere fino a quando è possibile ritirarsi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐TOP: Le tue emozioni sono calme oggi, ma le tue azioni no. Ci sono delle discrepanze tra ciò che desideri e ciò che vorresti fare per raggiungere la soddisfazione. Sembra, però, che tu stia comunque girando tanti ingranaggi, nonostante nemmeno tu sappia cosa vuoi. Dovresti fissarti uno scopo e dedicare tutta la tua giornata al suo raggiungimento.