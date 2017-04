Scarpe Church’s, ovvero prodotti eleganti e senza tempo

L’azienda crea modelli di ogni genere, e sebbene vanti una collezione femminile, è sicuramente quella maschile che urla eccellenza e raffinatezza. Ci sono mocassini, stringate, polacchini, a punta liscia o punzonata. Ci sono diverse tonalità di cuoio, e anche camoscio. Non bisogna dimenticarsi delle edizioni limitate e di quelle più estrose, pensate per determinate occasioni.

Infatti, il marchio è da sempre legato alla tradizione e all’artigianalità . In questo modo, le scarpe sono diventate degli Status Symbol, un mito ed un “must have” per qualsiasi uomo elegante che si rispetti.