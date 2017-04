Comfort alberghieri di lusso: servizi esclusivi degli hotel di tutto il mondo

Dalle gite in elicottero privato, alla degustazione di tequila in Messico, alla disponibilità di un maggiordomo personale: ecco una lista dei comfort alberghieri più assurdi del mondo.

Chi, in vacanza, non vorrebbe semplicemente smettere di pensare ed affidare tutti i problemi logistici a qualcun altro?Chi non desidererebbe fare esperienze uniche ed esclusive? Esistono comfort alberghieri che sono ben all’altezza delle immaginazioni più folli dei clienti.

Volete degli esempi? Eccoli di seguito.

Al The Lodge at Sea Island, un maggiordomo 24 ore su 24 farà tutto ciò che chiedete. Vi immaginate che bello non dover pensare a niente? Chiedete, ed avrete.

A Firenze, nel prestigioso hotel Il Salviatino, è possibile fare un bagno nella schiuma dello Champagne. Oppure, nel cioccolato fuso, con della frutta fresca da immergervi. Il costo? 8.300 euro per lo Champagne, 2.500 per il cioccolato.

Uno dei pochi fastidi del viaggiare all’estero è il problema con la connessione internet e la difficoltà nel chiamare a casa. Ad Hong Kong, il problema non esiste. L’hotel Dorsett Mongkok offre, tra gli altri servizi, uno smartphone con traffico illimitato, Wi-fFi personale e chiamate locali o internazionali verso nove paesi.

Agli ospiti che soffrono di solitudine o nostalgia, l’hotel Kimpton degli Stati Uniti regala un pesciolino rosso. È, poi, il personale a occuparsene. Giusto una questione di compagnia… Questo è uno dei comfort alberghieri più strani di sempre!

È sempre Four Seasons la catena alberghiera che regala le emozioni e le esperienze più belle. In Messico, al Four Seasons Resort Punta Mita, un pacchetto speciale prevede un volo in elicottero per due persone fino alla distilleria di Jose Cuervo, che si trova a Tequila. Qui, è possibile degustare della Tequila ascoltando musica messicana.

Per le donne che vogliono godersi la vacanza senza rinunciare alla bellezza ed all’eleganza, l’hotel WestHouse di New York propone una Make-up Artist personale. Così, premendo un bottone, si può usufruire del servizio bellezza e … venire bene in tutte le foto della vacanza!