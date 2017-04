Oroscopo del Giorno Sabato 22 Aprile

Come sarà la vostra giornata? Scopritelo qui con l’Oroscopo del Giorno Sabato 22 Aprile. Cercate il vostro segno e … occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi sei al sicuro dentro la tua bolla, come se il mondo reale fosse lontanissimo e non potesse disturbare la tua pace interiore. I tuoi sogni sono così vividi che ti sembrano veri. Ciò nonostante, stai imparando cose che non sembrano combaciare con le tue prospettive, e più cerchi di giustificare le tue opinioni in questo momento, peggio va. Ricordati: ignorare la realtà non cambia i fatti.

TORO ⭐⭐ TOP: Potresti sforzarti di prendere un impegno dai tuoi amici per un’attività di gruppo, oggi. Sei amareggiato/a perché vuoi confermare i tuoi piani ma non puoi procedere fino a quando non sai chi altro è incluso. Sbagli, però, a riversare l’incertezza della tua vita sugli altri.

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Ti serve un giorno di stacco per riassestarti con il tuo lavoro. Sfortunatamente, il tuo pensiero critico non è così critico come pensi. Potresti addirittura arrivare al punto di creare informazioni o nascondere la verità per affermare il tuo punto di vista, senza renderti conto che stai modificando la realtà dei fatti. Comunque, è inevitabile che sei in un momento positivo per la tua immaginazione.

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Ti stai ancora leccando le ferite per una contesa emotiva, ma la marea si è abbassata e puoi vedere di nuovo il cielo limpido. Nel frattempo, la tua immaginazione viaggia veloce e lontano, e nessuno può (o riuscirebbe) a fermarti. Ma questa tua libertà è costruita su assenza di vincoli, cosa che potrebbe renderti nervoso/a.

LEONE ⭐⭐ TOP: Come quasi tutti i felini, adori crogiolarti sotto i raggi del sole. Comunque, il tuo senso di realtà è messo a dura prova, così come aumentano i limiti della tua consapevolezza. Cerca di evitare di dire troppo su questo processo di evoluzione, perché la magia rimane nello sconosciuto e nel non-conoscibile.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: È per te altamente improbabile concentrarti solo su un percorso alla volta, perché nuove opzioni continuano a materializzarsi di fronte a te. Addentrarti in un problema irrisolto dietro all’altro ti sfinisce, ma appena raggiungerai una soluzione un amico intimo o il tuo partner ti proporranno una nuova strada da intraprendere. Scegli bene!

BILANCIA ⭐ TOP: È come se il tuo GPS personale avesse smesso di funzionare. Sicuramente le tue possibilità non andranno a buon fine se non sai dove ti trovi né dove stai andando. Non puoi trovare una risposta oggi, è normale, quindi smettila di sforzarti così tanto per farlo. Prenditi del tempo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Nonostante stai cercando di semplificare la tua vita, non apprezzi che la gente ti dica come farlo. Riceverai un ultimatum, passato per “consiglio”, da qualcuno che ti sta vicino e non sarà percepito come un gesto amichevole. Se continuano a farlo, è consigliato porre dei limiti e non lasciarti più influenzare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua casa è oggi il tuo castello. Sei felice di esplorare le risorse intatte della tua immaginazione. Hai voglia di nasconderti dalla realtà, ma non preoccuparti perché questa situazione di isolamento è solo temporanea. Prenditi questa solitudine per pensare al tuo futuro!

CAPRICORNO ⭐ TOP: Nonostante sei solitamente realista, oggi sei un racconta-favole. Puoi inventarti storie che appassionano adulti e bambini. Il casino si crea quando mischi eventi inventati a quelli attuali della tua vita. Sfortunatamente, tutti crederanno più o meno a niente di quello che dirai, per la tua famosa tendenza ai fatti.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Oggi puoi essere fuorviato dalle tue stesse credenze. Aderire a dei principi è ammirabile, ma inizi a perdere credibilità quando modifichi i fatti per far sì che le persone ti credano. Senza cambiamento non c’è crescita, e senza crescita non c’è futuro.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei come una barca alla deriva nel mare dei tuoi sogni. Grazie al cielo, questo giorno di vagabondaggio nelle tue fantasie può rivitalizzare la tua vita, con grande ispirazione. Comunque, puoi perderti i benefici positivi di questa “magica deviazione” della realtà, se hai paura di perdere tempo. Combattere contro i tuoi sogni mentali è uno spreco di energia, quindi abbraccia questo momento di creatività!