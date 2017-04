PG Bugatti Bike, ovvero una bici leggera e all’avanguardia

Il brand di supercar Bugatti, un’eccellenza nel Made in Germany, ha dato vita alla PG Bugatti Bike, attualmente la bici più leggera al mondo.

L’azienda tedesca di automobili di lusso PG Bugatti desidera creare una due ruote urbana degna del marchio. È così che nasce la PG Bugatti Bike: una bicicletta innovativa, leggera ed efficiente. Un’alternativa ecologica alla supercar, in grado di ostentare il lusso caratteristico del brand.

Cosa la rende una bicicletta tanto speciale? Sicuramente il fatto che sia attualmente la più leggera del mondo. Pesa meno di cinque chilogrammi ed è per il 95% in fibra di carbonio. I materiali selezionati sono quelli tipici di una supercar Bugatti, ovvero l’alluminio, il carbonio ed il titanio. Questi sono di ottima qualità, ed hanno contribuito a creare una bici urbana di grande innovazione.

Il marchio Bugatti ha pensato a tutto, in fatto di marketing. Per i clienti già in possesso di una supercar, è possibile personalizzare la propria PG Bugatti Bike a seconda dei colori desiderati, o in linea con quelli dell’automobile. Ci sono infatti diverse vernici speciali, diversi colori di carbonio, numerose tipologie di pelle e di telaio. Tutti i modelli vengono personalizzati nello showroom di Weinstadt.

Tutte le componenti di questa Bike sono realizzate in Germania, a mano. Il telaio e tutte le parti in carbonio sono prodotte seguendo i metodi degli sport motoristici e del settore aeronautico. Questo ne garantisce l’estrema rigidità, ma anche l’efficacia e la leggerezza.

La produzione della bicicletta è attiva da qualche tempo, ma la disponibilità è al momento limitata. Ci sono infatti solo 667 esemplari disponibili. L’esclusività, si sa, è una caratteristica amata dalle celebrità, che da sempre scelgono e prediligono il lusso di PG. Chi cerca la perfezione, sia a quattro che a due ruote, non può fare altro che affidarsi all’eccellenza di Bugatti.

Il costo? Sui 30.000 – 40.000 euro.