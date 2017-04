Oroscopo del Giorno Domenica 23 Aprile

Volete scoprire come sarà la vostra domenica? Consultate l’Oroscopo del Giorno Domenica 23 Aprile e… occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐ TOP: Non riesci a decidere se lasciar perdere la tua ricerca della felicità o se saltare di gioia perché la soddisfazione è nella tua presa. Le possibilità sono la tua esuberanza, e ti accompagneranno fino a quando non arriverai in ritardo ad un appuntamento che porti nel cuore. Un piccolo problema non è, però, la fine del mondo. Cerca di vivere la tua giornata con attività che ti lasciano poco spazio per la negatività!

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Pensi che stai facendo tutto bene oggi, per questo non riesci a capire perché ti senti ancora un outsider. Sfortunatamente, sovra-compensare non rende migliori le dinamiche: essere troppo carini fa sospettare gli altri delle tue motivazioni. Cerca di rimanere fedele a te stesso, e vedrai che andrà tutto bene!

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai tante cose da fare oggi e sei desideroso di farlo nei corsa. Non vuoi sprecare tempo perché pensi alla meravigliosa sensazione di libertà che riceverai una volta portati a termine tutti gli obblighi. Ciò nonostante, la tua tabella di marcia potrebbe vacillare quando capirai di essere meno forte di quello che sei oggi. Cerca di mantenere le tue promesse, è questo che rende grandi gli animi!

CANCRO ⭐⭐TOP: Non riesci ad esprimere completamente la tua energia oggi, così le persone non capiranno bene da che parte stai. In ogni caso, tu vuoi essere ascoltato, o quantomeno vuoi tentare a comunicare le tue prospettive. Al contempo, non ti piace essere messo sul posto. Potresti addirittura considerare di lasciare l’intera situazione. Non arrenderti prima di aver completato tutte le tue opzioni!

LEONE ⭐⭐⭐⭐TOP: Rompere uno stereotipo può rappresentare una sfida per te, sopratutto se ti ricorda di un vecchio fallimento. I fatti di oggi sono però diversi dalle crisi di ieri. È un grande sforzo quello di rivelare le tue fragilità, ma i tuoi sentimenti attuali probabilmente fanno più per riportarti al potenziale dell’amore che alla sua protezione.

VERGINE ⭐ TOP: Una relazione può rappresentare uno sforzo perché qualcuno emotivamente vicino a te può apparire leggermente ritirato. Sfortunatamente però, più insisti, meno chance hai di avere successo. Tutti quanti necessitano di spazio, prima o poi. Non perderti d’animo e metabolizza questo fatto: se qualcuno se ne va da te, lascialo semplicemente andare.

BILANCIA ⭐⭐TOP: Desideri un Day-Off, e temi di accusare il colpo se qualcuno dice che non sostieni le tue tesi. Sai che il tuo compito è quello di affrontare le tue sfide e portare a termine il tuo lavoro, anche se stai combattendo una battaglia interna con i tuoi colleghi. È la tua lotta personale che rende tutto più difficile, non il problema in sé. Cambia il tuo modo di vedere le cose!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Pianificare un po’ troppo rovina la spontaneità della tua giornata. Mettere da parte alcuni dei tuoi piani può trasformare una giornata noiosa in una eccitante. In ogni caso, non puoi di certo sfuggire ai tuoi compiti. Prova a combinare le due cose, anche se è complesso.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Oggi hai voglia di rilassarti a casa. Organizzarti un minimo ti permette di controllare il tuo tempo durante il giorno. Potresti però non sentirti soddisfatto, quando capirai che i tuoi amici si stanno divertendo e tu ti sei perso tutto. Però puoi raggiungere la festa più tardi, dopo aver portato a termine i tuoi obiettivi giornalieri. Prima il dovere, poi il piacere!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐TOP: La domenica è un giorno di relax, ma tu non riesci a non servirti di questo “tempo libero” per portare a termine i tuoi compiti. Ti dimostrerai molto flessibile e capace di saltare da un compito all’altro prima di averli completati tutti. Segui il tuo istinto e non perdere tempo per giustificarti agli altri!

ACQUARIO⭐⭐⭐⭐TOP: Non sei capace di trattenere la tua immaginazione! Le tue fantasie sono così forte che potrebbero portarti fuori strada. Non lasciar perdere le tue immaginazioni, piuttosto posponi i tuoi impegni mondani ad un altro giorno! Del resto, inseguire i tuoi sogni ti rende più facile il ritrovamento di te stesso!

PESCI ⭐⭐⭐TOP: Oggi i tuoi sogni sembrano esprimersi da soli, e non è possibile limitarli. Prova a realizzare le tue idee, giusto per vedere che effetto fanno. Non sottometterti all’oscurità della tua vita, prova a risplendere attraverso la tua immaginazione.