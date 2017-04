Oroscopo del Giorno Lunedì 24 Aprile

Ansiosi di scoprire come sarà la vostra giornata? Leggete l’Oroscopo del Giorno Lunedì 24 Aprile!

ARIETE ⭐⭐⭐⭐TOP: Ti è troppo familiare il sentirti dire di andare piano. Onestamente, sei stanco di sentirti dire dalle persone di pensare prima di parlare. Oggi, però, le critiche ti vanno a genio ed accogli i loro consigli. Questo ti rende un open-minded, il che può essere solo una bella cosa!

TORO ⭐⭐⭐TOP: Sai che a volte è meglio non dire nulla invece che riempire il silenzio con parole senza significato. In un altro giorno potresti esprimere i tuoi sentimenti, ma non vuoi dare troppo peso oggi. Ricordati, però, che rimanere così calmo e tranquillo possa far pensare alle persone che hai qualcosa da nascondere. Prova a dire la verità con la tua voce, potresti essere d’ispirazione a qualcuno che vorrebbe dire la stessa cosa ma sente di non avere voce.

GEMELLI ⭐⭐TOP: Sei abituato ad iniziare le frasi senza sapere dove vanno a finire. Oggi, però, è meglio se consideri tutte le strade che le tue parole possono prendere. Per aiutarti, potresti scrivere i tuoi pensieri prima di pronunciarli. È in questo modo che gli altri riescono più facilmente a concordare con te.

CANCRO ⭐⭐⭐TOP: Le tue interazioni crescono in senso emotivo solo quando ti trovi in compagnia di coloro di cui ti fidi. Hai paura di svelare i tuoi segreti, perché potresti porre te stesso in una situazione vulnerabile. È la scelta migliore quella di rimanere riservato, così puoi più facilmente vivere i rapporti e non rischiare di offendere nessuno con la tua intensità.

LEONE ⭐⭐⭐⭐TOP: Vuoi mettere sempre un piedi davanti all’altro, e far conoscere alle persone quello che hai in mente. Dovresti comunque prendere il tuo pubblico di sorpresa, con i tuoi sentimenti potenti. Puoi risultare così efficace che nessuno sospetterebbe di quello che succede appena sotto la superficie. Se pensi che valga la pena tenere qualcosa per te, allora fallo.

VERGINE ⭐TOP: Puoi usare le tue abilità analitiche per migliorare le possibilità di successo in quasi ogni intersezione della tua vita. Nonostante tu possa provare ad evitare i problemi che si verificano in ogni conversazione in cui le emozioni annebbiano la logica, il tuo pensiero può comunque essere convoluto alle volte. Devi lavorare sodo per raggiungere grandi risultati.

BILANCIA ⭐⭐⭐TOP: Puoi migliorare le tue possibilità di avere una relazione soddisfacente se ti prendi il tempo di pianificare la tua giornata. Anche se il successo non è garantito, le tue parole mostrano chiaramente le tue intenzioni. Ascoltare è solo una parte del tutto, devi anche ascoltare ed assimilare le parole dell’altro, così da trarre veri benefici. La comunicazione è una strada a doppio senso di marcia.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐TOP: Stai guardando il tuo lavoro attraverso una lente di tipo pratico, oggi. Avrai un successo finanziario solo con un piano ben saldo. Non c’è tempo di perdersi in fantasie quando queste opportunità cosmiche ancorano i tuoi sogni nel mondo reale. Visualizzare la vita che vuoi è il primo passo verso il successo per il tuo futuro, ma il resto è tutto lavoro duro e determinazione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Ti verranno offerte grandi lezioni di vita, oggi, in qualsiasi progetto a cui prenderai parte. L’universo ti sta mettendo in uno stato più contemplativo, e tu sei saggio abbastanza per compiere tutto il percorso. Vorresti condividere la tua gioia, ma prima è meglio capire da dove arriva. Afferra ogni opportunità per scavare sotto la superficie.

CAPRICORNO ⭐⭐TOP: Desideri passare del tempo da solo, per risolvere quei problemi critici che richiedono la tua completa attenzione. Sei in un momento positivo per la tua mente, quindi non distrarti con cose frivole. Considera di discutere i tuoi problemi con le persone di cui ti fidi di più. Il feedback può essere davvero utile.

ACQUARIO ⭐TOP: Potresti perdere la pazienza con quelle persone che non vogliono proprio prenderti seriamente, oggi. Ti servono dati per sostenere le tue tesi e per prendere decisioni, e non devi spiegare a tutti coloro che ti chiedono. Cerca di essere oggettivo e di fare sempre il punto della situazione, continua ad agire come tu credi che abbia più senso. Non guardare gli altri!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Tutti i problemi pratici che si annidano nella tua mente non ti permettono di rilassarti o di goderti la giornata. Ma rimandare il relax ha senso solo quando si tratta di business. Fai bene, e sai perché? “Lavora quando gli altri giocano, così giocherai quando gli altri lavoreranno”.