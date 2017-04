Coachella 2017: ecco i look più esclusivi di questa edizione

Anche quest’anno torna il Festival più cool d’America. Il Coachella 2017 è popolato da star con look più che stravaganti.

Di Hippie cos’è rimasto? Molto poco. Forse qualche margheritina, piccola piccola, sullo sfondo. Al Coachella 2017 i look sono stravaganti e di marca. Il festival americano più trendy di sempre è diventato quasi come una notte degli Oscar. Il prato is the new tappeto rosso. Le star non si risparmiano, sfoggiano abiti di tendenza e, a volte, anche molto stravaganti.

Guardate qui sotto i look più belli di Coachella 2017.

Chiara Ferragni. La Blogger ed Influencer più famosa (e seguita) d’Italia si presenta con un’aria fresca, da teenager, quasi “disordinata”. Non siamo più abituati a vederla così, con lo zaino in spalla ed i capelli spettinati. Poi, se si fa attenzione, ecco il segreto. Il vestito corto a bustino, in tulle bianco, è di Dior.

Alessandra Ambrosio. Parlano tutti di lei. Alessandra insieme agli altri angeli di Victoria Secret si sono aggirate per il Festival e si sono fatte notare. I loro fisici scolpiti hanno indossato short denim e crop-top coloratissimi, spesso con stivali da cow-girls.

Paris Hilton. L’ereditiera più famosa di sempre si presenta coloratissima e sorridente (forse perché andava mano nella mano con il suo nuovo fidanzato). Indossa orecchie da gatta sul capo, anche queste coloratissime. Un vestito scollatissimo e delle ali da farfalla, anche queste multicolore. Che dire poi degli occhiali da sole a forma di cuore? Certamente è stravagante, ma la Hilton dimostra di aver capito il vero senso del Festival. Qui, tutti sono liberi di mostrare ciò che sono.

Lady Gaga. Quando si parla di esuberanza ed eccentricità non si può non fare il suo nome. Alla cantante è stato dato un compito difficilissimo, quello di sostituire Beyoncè incinta sul palco. Eppure, sembra aver comunque soddisfatto il pubblico. Durante la sua esibizione ha cambiato spesso i look, tra tutine trasparenti o glitterate, stivali da vera rockstar e copricapi stravaganti.