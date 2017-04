Hotel Kakslauttanen: un soggiorno indimenticabile nella Lapponia FInlandese

L’hotel Kakslauttanen, in Finlandia, offre la possibilità di godere di uno degli spettacoli naturali più amati al mondo in un modo tutto originale.

Sono sempre di più le persone che partono alla volta della Lapponia per godere della magica visione dell’aurora Boreale. L’hotel Kakslauttanen è un complesso alberghiero formato da igloo, nella Lapponia Finlandese di Saariselkä Fell.

La sua particolarità sta proprio negli igloo. Sono infatti costruiti con vetro termico, in modo tale da poter garantire una confortevole temperatura all’interno ed un’ottima trasparenza sul tetto. Così, è possibile godersi l’aurora boreale sdraiati su un letto di lusso, con la testa rivolta al cielo, come per guardare le stelle. In questo modo si ha sempre la sensazione di stare nel mezzo dei ghiacci e della natura finlandese, ma senza tutte le precauzioni e fastidi che si tengono in considerazione a quelle temperature.

La sua originale offerta non finisce qui. L’hotel Kakslauttanen è celebre per la sua sauna di fumo, precisamente la più grande del mondo. Ci credereste se vi dicessi che all’interno della sauna c’è anche un ristorante, il Savusauna? Vicino c’è addirittura un buco nel ghiaccio, per rinfrescarsi una volta finito.

Tutti gli igloo in vetro termico dispongono di ogni servizio e comfort tipici degli alberghi di lusso. Possono ospitare fino a sei persone e comprendono anche un piccolo angolo cottura ed una sauna privata.

Oltre al Savusauna ci sono altri quattro ristoranti, all’interno del complesso alberghiero. Tutti quanti servono piatti di tradizione lappone o finlandese. Sono popolari le ricette a base di renna e, ovviamente, di salmone alla brace.

È inoltre possibile praticare dello sci di fondo nel vicino Parco Nazionale Urho Kekkonen, oppure del nordic walking. Inoltre, tra le splendide escursioni compare il safari sul ghiaccio con slitta trainata da husky o renne, proprio come vuole la tradizione lappone. Per chi ama la pesca, questo hotel propone la famosissima pesca sul ghiaccio.