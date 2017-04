Oroscopo del Giorno Martedì 25 Aprile.

Volete scoprire come sarà il vostro 25 aprile? Scopritelo con l’Oroscopo del Giorno Martedì 25 Aprile e… occhio alle stelle!

ARIETE ⭐ TOP: Sei così preso da tutte le tue attività che ti dimentichi di chiunque altro. Sfortunatamente, non sei l’unico ad avere un’agenda così piena, e il tuo non preoccuparti per gli altri può creare delle onde che si scontrano con le loro barche. Preoccuparti maggiormente di chi fa parte della tua sfera di interesse potrebbe aiutarti nel non capitare nelle crisi. Prevenire è meglio che curare!

TORO ⭐⭐ TOP: Stai bene quanto ti muovi in modo metodologico verso la tua direzione. Qualcosa, però, oggi potrebbe distrarti e farti dimenticare del tuo solito modus operandi. Fortunatamente, riconoscere primo questo rischio può prevenire qualsiasi danno. Non correre in nuove avventure e cerca di rimanere sulla tua solita lunghezza d’onda!

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi sembrano tutti un po’ tesi, e sembra che a te piaccia! Hai come la sensazione che possa accadere qualcosa in qualsiasi momento. Ciò nonostante sei stanco di aspettare le mosse altrui, e ti senti come se sia compito tuo svegliare tutti quelli che sembrano dormire. Attenzione però, devi essere prudente: le tue parole potrebbero risultare pericolose!

CANCRO ⭐⭐ TOP: Una brutta situazione al lavoro potrebbe creare tensione tra te ed i tuoi colleghi. È meglio che tu stia zitto/a oggi, dato che le tue parole potrebbero risultare “forti” nei confronti degli altri. Sfortunatamente, il tuo silenzio potrebbe incrementare l’energia negativa. L’unica soluzione sembra quella di parlare più forte. La calma dopo la tempesta sarà la prova che hai fatto la cosa giusta.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP : Senti l’esigenza di cambiare direzione nella vita, e potresti scoppiare se qualcuno ti dicesse cosa fare. Se vuoi lasciare il tuo lavoro per andare su un’isola tropicale, è una tua decisione. Ciò che realmente importa è che tu sia in grado. di prendere in considerazione quella tua vocina nella testa, senza tener conto del giudizio esterno. I tuoi veri amici ti capiranno ed incoraggeranno.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti sorprendere un amico o un amante con una rivelazione emotiva. Non preoccuparti delle loro reazioni, tu non vuoi manipolare nessuno. Desideri solo poter essere sincero/a e coerente con il tuo pensiero. Il consiglio è quello di prenderla con calma, in modo tale da permettere agli altri di metabolizzare senza farsi del male.

BILANCIA ⭐ TOP: Non sei più felice se qualcuno che ti è vicino usa delle cattive parole nei tuoi confronti. La tua delusione è logica e normale, ma probabilmente hai fornito loro un motivo per farlo. Il tuo atteggiamento è il migliore per affrontare questo tipo di decisioni, quindi cerca solo di aprire il tuo cuore e non preoccuparti se rendi “scomodi” i tuoi ascoltatori.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Nonostante le tue emozioni raggiungano la profondità, sei molto abile nel nascondere la loro intensità durante il lavoro. Il tuo filtro per l’accettabilità a livello sociale non sta funzionando oggi, ma non ti preoccupare, tutti sanno da che parte stai. Magari tutti non la condivideranno, ma tu dì sempre la tua opinione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: La gente conterà su di te oggi, ma non per il tuo modo di fare responsabile. Infatti, la tua responsabilità viene meno quando hai qualcosa da fare che sia più divertente del lavoro. Fortunatamente, oggi non devi scegliere tra l’una e l’altra cosa. Puoi sempre trovare modi divertenti di affrontare i tuoi compiti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Per poter prendere la palla al balzo, oggi, devi andare oltre alla tua comfort zone: una bella opportunità ti aspetta. Sai che devi fare qualsiasi cosa per raggiungere i tuoi scopi, e lo farai. Se hai paura di andare dall’altra parte del confine, ricordati che è solo rischiando che si abbattono le paure.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Sembra che la tua giornata sia impossibile ancora prima di iniziarla. Anche se sai che non riuscirai a fare tutto, ci provi comunque. Devi, però, essere molto positivo per riuscire a conciliare tutti gli impegni. Quindi, non cercare di fare l’impossibile, magari posponi ciò che non ti sembra fondamentale. Fidati, è un’ottima strategia!

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai molte idee in testa che potrebbero portarti denaro, ma non sai quale scegliere da portare avanti. Ogni idea sembra più conveniente di quella precedente! Comunque, anche il migliore dei tuoi piani può trovare difficoltà inaspettate, ma tu non perderti d’animo e non fermarti, mai!