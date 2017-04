Borsalino, il celebre marchio italiano di cappelli compie 160 anni

La leggenda dei cappelli a livello mondiale, Borsalino, compie 160 anni. Il marchio ha ricevuto onorificenze varie, tra cui un Francobollo con il suo nome.

Borsalino è un celebre marchio italiano che produce cappelli. È conosciuto in tutto il mondo per l’invenzione del cosiddetto “Borsalino”, ovvero un cappello in feltro a tesa larga. La sede dell’azienda è ad Alessandria e la data di fondazione risale al 1857. Quest’anno, in onore del 160esimo anniversario, il ministero per lo Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione di un francobollo che ritrae il celebre copricapo, dal valore di 0,95 euro.

Perché un francobollo è da ritenersi un regalo di estremo onore? Perché è un riconoscimento a livello nazionale (e non solo) dell’eccellenza di un nome, in questo caso di un brand. I francobolli italiani hanno da sempre celebrato personaggi ed aziende di grande impatto nel Made in Italy. Con questo “regalo”, si riconosce a Borsalino l’importanza e l’eccellenza del suo sistema imprenditoriale. Inoltre, è una fonte di ispirazione per tutti coloro che ancora condividono i valori dell’artigianato e della manifattura di ottima qualità, tipica del “fatto in Italia”.

Questo francobollo può essere acquistato in tutti gli uffici postali, sul sito web delle Poste Italiane e negli “Spazi Filatelia” del territorio italiani. Non è di certo l’unico riconoscimento che è stato riservato, in 160 anni, al marchio.

Esiste infatti il museo che celebra tutte le fasi storiche del cappellificio piemontese, inaugurato nel 2006 ad Alessandria. Sono qui esposti circa duemila cappelli, scelti con cura tra le collezioni storiche che ne contano circa quattromila.

È stato anche realizzato un film, intitolato “Borsalino”, del 1970. Questo è solo una delle tante altre pellicole che lo hanno citato.

Esiste inoltre una sfilza infinita di personaggi illustri e uomini di politica o d’importanza storica che si sono fatti ritrarre con il famoso cappello di feltro. Questo è diventato, così, una vera e propria icona dell’eleganza maschile. Qualche esempio? Papa Giovanni XXIII, Ernest Hemingway, Robert Redford, Charlie Chaplin, Napoleone III e Winston Churchill.