Oroscopo del Giorno Martedì 26 Aprile

Volete scoprire come sarà il vostro 26 aprile? Scopritelo con l’Oroscopo del Giorno Mercoledì 26 Aprile e… occhio alle stelle!

ARIETE ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ TOP : Energia e tanta, tanta voglia di fare! Oggi per voi è una giornata all’insegna del buonumore e dei cambiamenti. Evitate però polemiche inutili e riflettete accuratamente su questioni che dovrebbero essersi chiuse da tempo.

TORO ⭐ ⭐ ⭐ TOP : Una giornata molto creativa, il momento ideale per elaborare nuove idee e valutare possibili iniziative. State andando in una direzione proficua e la sensazione che provate è di serenità ed efficacia. Chi ha un’attività in proprio sta pensando a degli investimenti. Buona fortuna!

GEMELLI ⭐ ⭐⭐ TOP : Ancora qualche dispetto astrologico; avete molta energia, altrettante le responsabilità e la voglia di farcela da soli. In alcuni casi dovreste valutare la soluzione alternativa. In amore cerca di considerare solo chi si è dimostrato onesto e sincero.

CANCRO ⭐ ⭐ TOP: Una giornata un pò sottotono; non riuscite a concentrarvi sul lavoro e sognate un paradiso terrestre nel quale riprendervi dallo stress del passato. Le maggiori tensioni saranno sul lavoro, ma non demordere.. l’estate sarà più fortunata, anche per quanto riguarda l’amore!

LEONE ⭐ ⭐ ⭐⭐ ⭐ TOP: Questo Marte vi carica di stimoli. Favorite le nuove idee. In amore vi trovate in una situazione di forza: la luna favorisce la passione.

VERGINE ⭐ ⭐ ⭐ TOP: Sul lavoro c’ è bisogno di chiarezza; certo, magari non da parte vostra, ed in questo caso sarà necessario pazientare.La Luna nel quinto settore vi porta una serie di inviti e di opportunità che dovrete essere pronti a sfruttare sia per la vostra sfera professionale che per quella sentimentale.

BILANCIA ⭐ ⭐ TOP: State scrivendo una pagina importante della vostra vita. Oggi però vi sentirete un po’ nervosi a causa della Luna in Toro che si fa portatrice di un imprevisto. In ambito affettivo, una confidenza fatta al partner vi porterà affetto e dedizione. Sul lavoro invece, qualche difficoltà, ma a breve si presenteranno nuove occasioni da sfruttare.

SCORPIONE ⭐ ⭐ ⭐ TOP: Vi avviate verso la risoluzione di un problema importante che da tempo oramai vi affliggeva. Qualcuno può avere ripensamenti circa un contratto od un accordo. Nel lavoro siate accondiscendenti. Fare buon viso a cattivo gioco alcune volte serve!

SAGITTARIO ⭐ ⭐ TOP: La vostra grande libertà vi impedisce di prendere una decisione troppo impegnativa. L’amore torna protagonista, ma in generale vi trovate in una condizione di recupero che solo nelle prossime settimane si stabilizzerà.

CAPRICORNO ⭐ TOP: Ottime sponsorizzazioni sul piano pratico, anche se le comunicazioni potrebbero risentire di qualche ritardo. Oggi può nascere qualche tensione sul lavoro oppure in famiglia. Attenzione nel dosare bene le parole perché per un momento di agitazione, potresti dire cose che non pensi realmente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Dovete fare ordine in una serie di problematiche ancora non troppo chiare. Qualcuno vi chiede di essere espliciti e dire la verità. Attenzione con le spese e gli investimenti azzardati. I cambiamenti troppo repentini non saranno favorevoli.

PESCI ⭐⭐ TOP: Bussano alla porta una serie di responsabilità alle quali tenti di evadere. Oggi sarai molto riflessivo e preferirai stare sulle tue. Alcune iniziative favorevoli decolleranno tra giugno e luglio.