Treni di lusso: viaggi leggendari su rotaie

Lasciatevi sorprendere dagli affascinanti arredi e dai raffinati servizi dei treni di lusso, un’ottima soluzione per chi ama il viaggio nel comfort.

C’è chi ha paura di volare, chi preferisce la terra ferma. C’è chi non apprezza l’ondulare delle navi o chi soffre di claustrofobia sulle gigantesche navi da crociera. Per tutti coloro che, però, non possono rinunciare a viaggiare, ma nemmeno al lusso, la soluzione migliore è: treni di lusso.

Per ogni tratta ed ogni paese esiste uno di questi elegantissimi treni di lusso. Si guadagnano questo appellativo grazie alla cura e all’attenzione che ripongono in ogni dettaglio. Gli arredi sono eleganti e lussuosi, gli itinerari che propongono sono fiabeschi, i servizi sono confortevoli ed impeccabili. Vengono organizzate escursioni ed esperienze speciali, la ristorazione è ricercata e di ottima qualità. È anche facile socializzare, creare amicizie durante i percorsi e il soggiorno nelle mete.

Funziona proprio come una crociera: questi treni offrono delle stanze-cabine per la notte, ed accompagnano i passeggeri lungo la tratta che hanno scelto. L’atmosfera è piacevole, ed inoltre, il panorama al di fuori del finestrino è sicuramente imparagonabile.

Volete degli esempi? Eccone alcuni.

Venice Simplon Orient Express. Un nome, una garanzia. Tutto il lusso ed il comfort del leggendario “Orient Express”. È considerato il treno più famoso del mondo, non è un caso! Le tratte sono solitamente Venezia-Parigi; Venezia-Londra; Istanbul-Venezia.

Al Andalus. Tutta la magia e la meraviglia della Spagna a bordo dell’ Al Andalus. I suoi itinerari attraversano non solo l’Andalusia, ma la Spagna tutta. È un treno elegantissimo e tradizionale, perfetto per chi ama la Spagna.

Trans-Siberian Express. Un percorso leggendario, a prescindere dal mezzo che si utilizza. Però, è certamente più piacevole a bordo di un treno tanto comodo e rilassante come questo. Parte da Mosca, passa per la Mongolia e per la Cina. Ottimo per godere delle tradizioni Asiatiche.