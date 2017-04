Oroscopo del Giorno Venerdì 28 Aprile

Volete sapere come sarà la vostra giornata? Leggete l’Oroscopo del Giorno Venerdì 28 Aprile e occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Una nuova ondata di energia travolge la tua giornata e tu sei entusiasta di tutte le possibilità che hai incontrato oggi. Nonostante tu abbia una gran voglia di dire agli altri le tue idee, è meglio non includerli per ora. Tienile per te fino a quando non sei più sicuro delle direzioni che prenderai.

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai combattuto una battaglia difficile e hai attraversato un ostacolo dopo l’altro, ma hai ancora abbastanza energia per incamminarti in quel sentiero di nuove possibilità che hai aperto davanti a te. I tuoi amici potrebbero sorprenderti con il loro supporto, ma anche per te è meglio rimanere un attimo indietro e tenere segreti i tuoi piani. Pazienza e perseveranza sono una combinazione vincente.

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Saresti capace di dire di sì a qualunque cosa, ora che la tua mente è così energica ed entusiasta. La tua partecipazione segue il tuo entusiasmo, dato che il tuo atteggiamento positivo arriva così velocemente. Comunque, proprio per tutto questo entusiasmo che hai, stai attento/a a non farti inglobare nella massa se il tuo cuore non ti dice di farlo. Poni delle barriere, ma sempre con il sorriso.

CANCRO ⭐⭐ TOP: Qualcuno oggi entrerà nella tua vita con un’opportunità da brivido, che sembra troppo bella per essere vera. Sfortunatamente, è così. Tutti i progetti vanno molto a rilento, ora, e niente potrà cambiare questa cosa a meno che tu non metta più tempo ed energia di quello che serve.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo futuro sta chiamando e tu sei pronto a ricaricarti tutte le volte che serve. Stai anche sorprendendo le persone mostrando loro le tue direzioni. Non andare di fretta, parti con calma e passa attraverso tutte le fasi. Non c’è bisogno di preoccuparsi troppo per le scadenze, visto che il tempo richiesto è comunque di più di quello che ti aspetteresti.

VERGINE ⭐ TOP: Recenti delusioni non ti fermano nel continuare il tuo lavoro di oggi. Ciò nonostante, ti servirebbe seguire un corso su come dare confidenza alle persone. Inoltre, rivaluta il tuo lavoro e preparati a lunghe ore di concentrazione per raggiungere i tuoi scopi. Il successo non arriverà presto come credi, ma è assolutamente necessario provarci se ci credi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Sei così bravo/a ad esprimerti che arrivi addirittura a pensare che sia facile aggirare l’autorità. Potresti fare le cose con più calma se i tuoi piani sembrano troppo ambiziosi. Comunque, a te non piacciono le persone che ritardano o che dicono no. Fortunatamente, la diplomazia ti aiuterà con il rendere la situazione molto più leggera e facile da sopportare.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Già i tuoi problemi nelle relazioni si fanno sentire, poi oggi avrai anche un’interazione che renderà tutto più complicato. Spingere via tutti i problemi non è saggio, soprattutto perché potresti avere un crollo emotivo. Comunica la tua posizione appena puoi, e poi lascia andare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP: Il tuo distacco emotivo al lavoro ti permette di esplorare una situazione complessa al lavoro. Quando ti troverai nella situazione di dialogo e discussione, cerca di non mostrare la tua superiorità morale o di non manipolare il confronto. Lascia che le cose vadano per conto loro, senza forzare nulla. Così arriverai alla tua soluzione molto prima di quello che credi.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: Devi accettare che qualcuno porterà via il controllo dalle tue mani, oggi. Ciò nonostante, non sei contento che qualcuno impedisca il tuo progresso. Anziché lottare e combattere contro il tuo nemico, cerca di cooperare: questo è l0unico modo che hai di conservare la tua energia nel migliore dei modi e di arrivare alle tue aspirazioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: È come se il tempo stesse passando tanto facilmente e tu ti senti seguito dal panico e dall’ansia per le scadenze che hai. Alcuni compiti potresti anche solo lasciarli non finiti. Stilare nuovamente la tua lista delle priorità ha più senso che aspettare fino a quando sei sotto pressione. La tua capacità di adattamento è la tua arma segreta.

PESCI ⭐ TOP: Problemi finanziari ti richiedono un contenimento fisico. Anche se procedere in modo cauto sembra essere la migliore soluzione per adesso, non lo è a lungo termine. Investire i tuoi soldi per il futuro è importante tanto quanto tenerli per il presente.