Anelli più costosi del mondo: ecco la classifica

Per 16.3 milioni di dollari è stato venduto l’anello con il diamante giallo più grande e costoso di sempre. Si tratta del Vivid Yellow , anche soprannominato Diamante dei Sogni per le sue caratteristiche.

Terza posizione per il Graff Pink , l’anello con uno dei diamanti più belli mai scoperti. Ha una caratura di 25 carati ed è rosa, come si può facilmente intuire dal nome È stato comprato per 46 milioni di dollari .

Il secondo anello della lista è il Stella Rosa , dal valore di 72 milioni di dollari . Il diamante è, appunto, di colorazione rosa. Una curiosità? È stato estratto in Africa con una dimensione di oltre 132 carati, per poi essere ridimensionato a 59.