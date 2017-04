Collezione Ferragamo dagli scarti delle arance: la moda ecologica

In occasione del 47esimo Earth Day la novità è la moda ecosostenibile, rappresentata dalla Collezione Ferragamo dagli scarti delle arance.

Orange Fiber è un’azienda catanese che trasforma il residuo della lavorazione delle arance in un tessuto di altissima qualità. Il marchio fiorentino Ferragamo, noto per la sua sempreverde innovazione ed eleganza, sceglie di collaborare con questa realtà industriale siciliana. Nasce così la collezione Ferragamo dagli scarti delle arance, che propone una moda raffinata ed ecosostenibile.

È risaputo che ogni anni, in Italia, l’industria della spremitura delle arance produce circa 700.000 tonnellate di sottoprodotti lavorazione. Questo scarto è dannoso da smaltire, per una questione ambientale. È anche davvero costoso in termini economici. È per questo motivo che Orange Fiber decide di dargli una nuova vita, trasformandolo da brutto anatroccolo in principe, da scarto a tessuto di alta qualità.

Ferragamo decide così di creare una capsule Collection, per aiutare a salvaguardare il pianeta e per ridurre, nel suo piccolo, i disastri ambientali. Questa Collezione Ferragamo dagli scarti delle arance non è solo simbolo di un interesse verso i problemi ambientali attuali, ma anche la prova che cambiare si può, e riciclare anche. Una moda innovativa, insomma, ed intelligente.

La collezione è composta da camicie, pantaloni, abiti e foulard che omaggiano la cultura mediterranea. I motivi che impreziosiscono tali creazioni sono opera di Mario Trimarchi, premio Compasso d’Oro del 2016. Anch’egli siciliano, per la precisione messinese, per un risultato 100% Made in Sicily.

Ferragamo è il primo brand di moda, a livello mondiale, ad utilizzare scarti riciclati per la propria collezione. Il tessuto in questione è un twill, dall’aspetto morbido e serico al tatto. Questa innovativa Collezione Ferragamo dagli scarti delle arance è esposta nelle vetrine di tutti i flagship store del marchio fiorentino.

Il merito di Ferragamo, in questo caso, potrebbe essere quello di aver apportato un’ulteriore rivoluzione alla moda. Con il suo seguito, non sarà mai ignorato.