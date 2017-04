Oroscopo del Giorno Domenica 30 Aprile

Volete scoprire come sarà la vostra Domenica? Leggete l’Oroscopo del Giorno Domenica 30 aprile e… occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: La gente potrebbe pensare che tu stia scavalcando troppi confini quando fai delle richieste così precise, oggi, anche se tu hai solo buone intenzioni. In ogni caso, ci tieni a risolvere quelle situazioni che sembrano strane, e potresti addirittura diventare il campione di qualcuno. Non cercare di risolvere tutti i problemi altrui, prendi un respiro profondo e limitati a cooperare.

TORO ⭐⭐ TOP: Le tue prospettive positive potrebbero nascondere una serie di preoccupazioni sottostanti. La tua strategia di condividere tante informazioni personali potrebbe essere il fumo che disorienta gli altri. Nonostante rivelare la tua vulnerabilità possa essere pericoloso, oggi, è meglio far sapere i tuoi difetti fin da subito.

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Stai cercando la tua routine, oggi, e la ricerca potrebbe dimostrarsi molto complicata. Quando poi troverai ciò che è meglio per te, sarà più facile focalizzarti sulle tue abilità anziché rinnegare le tue debolezze. Sapere come spendere bene la tua energia fa la differenza tra il successo e il fallimento.

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo umore lunatico potrebbe essere pesante, oggi, fortunatamente sei a coscienza di cosa dice il tuo cuore. Così riesci a demolire le tue insicurezze. Potresti comunque inciampare in problematiche quando vuoi più di ciò di cui hai bisogno. Anziché focalizzarti su ciò che manca nella tua vita, conta le tue benedizioni.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti sapere bene ciò che vuoi e come far girare le dinamiche in tuo favore. Sfortunatamente la realtà non segue necessariamente il tuo copione. Non prepararti a combattere chiunque blocchi il tuo progresso, cerca di cogliere le necessità degli altri prima. Quando lo avrai fatto, sarai in grado di tornare alle tue intenzioni originali.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Sei stanco di scoprire i piani nascosti degli altri o le loro emozioni sepolte. Potresti decidere di smettere di giocare a nascondino. In ogni caso, cerca di non bruciare tutti i ponti che vorresti un giorno attraversare, devi sempre tenere a mente che il miglior cammino è quello in cui si incontrano gli altri a metà strada.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua ambivalenza nella relazione potrebbe giungere ad un punto di svolta, oggi. Sei abile nel riportare la tua vita indietro e faresti quasi qualsiasi cosa pur di ottenere l’approvazione di chi ami. Comunque, sei stanco/a di portare tutto il peso che gli altri non si offrono di portare. La soluzione è molto semplice: vai avanti nel tuo successo senza aspettarti troppo dagli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Vuoi la saggezza dei tuoi amici e della tua famiglia, ma sembra che tutti ti diano consigli diversi. Trovare l’equilibrio perfetto tra ciò che pensi tu e i consigli degli altri sembra abbastanza complicato ora. Piuttosto che cercare i punti di vista degli altri, muoviti ad intuito. Oggi, il tuo punto di vista conta più di quello di qualsiasi altra persona.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei conosciuto per il tuo entusiasmo, ed oggi è più contagioso che mai. Sei un’ispirazione per gli altri. In realtà, è un’illusione quella che ti mostra che ogni cosa non sia così positiva come credi. Fortunatamente non c’è ragione di preoccuparsi se hai voglia di agire con un piano ben costruito domani, anziché uno di urgenza oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Una persona bisognosa di affetto si presenterà alla tua porta. Tu non ami le situazioni in cui qualcuno gioca con i tuoi sentimenti, però. Fortunatamente hai la possibilità di cambiare le carte in tavola, quindi evita i conflitti. Fai qualche passo indietro, è la mossa migliore!

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Potresti cercare rifugio da una recente battaglia attraverso un approccio maggiormente intellettuale. Evitare l’urgenza dei tuoi sentimenti è una buona idea, quando rappresentano una distrazione dal lavoro. Tutto è possibile se hai i nervi saldi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua immaginazione ti libera dalle paure, ansie e costrizioni di ogni genere. La tua voglia di esprimere cos’hai nel cuore potrebbe sopraffare qualsiasi preoccupazione stai nascondendo. Perché soffermarti su tutto ciò che va storto quando potresti semplicemente immaginare la tua vita in qualsiasi modo tu voglia?